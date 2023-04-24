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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء برنامج اخلاقيات البحث العلمي بمركز تنمية القدرات بجامعة الأقصر

صدى البلد

افتتح مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة البرنامج التدريبي: (أخلاقيات البحث العلمي) on line ، عبر منصة Microsoft teams، تحت رعاية  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور محمود النوبي، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر.

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‏وتبلغ مدة البرنامج التدريبي خمس عشرة ساعة، على مدي ثلاثة أيام متتالية، اعتباراً من الأحد الموافق ٢٣ إبريل ٢٠٢٣ م وحتي الثلاثاء الموافق ٢٥ إبريل ٢٠٢٣ م.

ويشارك في التدريب اثنان من مدربي مركز تنمية القدرات المتميزين، وهما:  صلاح أبو الحسن، و  مايكل مجدي.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تنمية معارف المتدربين بأخلاقيات البحث العلمي بما يسهم في تميز البحث العلمي ونزاهة الباحثين ورقي الجانب الأخلاقي في التعامل مع البحث العلمي والعينات البحثية.

وقال  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة:  إن مصر من أوائل الدول التي نادت بضرورة احترام الحقوق الفكرية للمؤلفين ومراعاة القيم الأخلاقية للبحث العلمي واحترام حقوق الإنسان والحيوان في البحوث العلمية، وإن مجلس جامعة الأقصر وافق في جلسته السابقة رقم 43 المنعقدة بتاريخ 29/9/2022م على لائحة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة الأقصر التي سيكون لها مردودها الطيب على البحث العلمي بالجامعة.

وفي ذات السياق قال  الدكتور محمود النوبي أحمد مدير المركز  إن الهدف من برنامج أخلاقيات البحث العلمي هو ترسيخ القيم البحثية والرقي بالجانب المعنوي للباحثين.

وأضاف أن هذا البرنامج يحاول في خمس عشرة ساعة تدريبية الإجابة عن سؤالين مهمين هما: ما هي أخلاقيات البحث العلمي، وما الصفات التي يجب أن يتحلى بها الباحث العلمي الجاد؟.

الأقصر البرنامج التدريبي أعضاء هيئة التدريس جامعة الاقصر رئيس الجامعة

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