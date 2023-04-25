في عيد ميلاد محمد رياض| اعرف سبب اعتزاله كرة القدم.. وأهم أعماله

يوافق اليوم، 25 أبريل، عيد ميلاد الفنان محمد رياض، الذي بدأ مشواره الفني في بداية التسعينيات، واستطاع أن يحتل مرتبة البطولة لسنوات طويلة.

تعرف عليه المشاهدون من خلال أعمال شارك بها، وسجلها التاريخ، سواء دوره في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” مع الفنان الراحل نور الشريف، والفنانة عبلة كامل، أو في مسلسلي “الوسية” و”أرابيسك”.

محمد رياض وكرة القدم

كشف الفنان محمد رياض سبب اعتزاله كرة القدم، رغم احترافه لها في بداياته، حيث كان يلعب ضمن صفوف نادي أبو سمبل، ومقيد في الاتحاد المصري لكرة القدم، تحت سن 19 عاما.

وقال محمد رياض خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc إنه اعتزل في سن مبكرة ولم يكمل مسيرته الرياضية؛ بسبب إحدى المباريات، قائلا: "كنا نادي درجة تانية، تحت سن 17 سنة و19 سنة.. وقتها طلعنا الدوري الدرجة الأولى وبنلاعب الأهلي والزمالك والفرق دي، وإحنا كنا فرقة بلا تمويل، مكنش فيه فلوس وكنا بنشتري الحاجات على حسابنا".

أضاف: "كنا بنلاعب نادي اسمه نادي المية، كنت بلعب باك رايت، في الشوط الأول الكورة اترمت من ورايا وشايفها عدت من فوقي وبيني وبين لاعب الفريق التاني 5 أو 6 متر قلت هلف براحتي ده مش هيجيبني، في ثانية مشوفتوش، الواد صاروخ خد الكورة وجاب جون، أول جون جه بسببي".

تابع: "عرفوا بقى إني مش عارف ألاحق الواد، فيرموا الكورة من ورايا والواد صاروخ، مش عارف أضربه ولا أوقفه ولا عارف أعمل حاجة، ده كان أسرع من محمد صلاح، والله ما كنت بشوفه، بيعدي بسرعة الصاروخ، ما بلمحوش، كان خرافة.. خلصت الشوط الأول وطبعا غيرني المدرب، مكملتش الماتش دخلت أوضة اللبس وغيرت ورجعت البيت واعتزلت ومروحتش النادي تاني خالص"