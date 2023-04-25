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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شاهدي ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 أكواب من الشاي

شاهدي ماذا يحدث لجسمك
شاهدي ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 أكواب من الشاي

يشعر الكثير من الأشخاص بالتوتر عندما لا يبدؤن يومهم بفنجان ساخن من الشاي، وذلك لاحتوائه على الكافيين الذي يمدهم بالطاقة ويعزز اليقظة.

كشف موقع "برايت سايت" عن ماذا يحدث لك إذا تناولت 3 أكواب من الشاي يوميًا. 

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- ما هي الكمية المناسبة؟


بحسب ما نشره موقع "goodhousekeeping"، بالنسبة للشخص العادي، اوصي الموقع بتناول 3 أو 4 أكواب من الشاي يوميًا، و هذا يعتمد إلى حد كبير على الفرد.

الفوائد:
الشاى يساعد فى  علاج البشرة


يساهم استهلاك الشاى في منع بعض الأمراض الجلدية، مثل علاج حب الشباب والبشرة الدهنية، لما له من خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.

يعالج الشاي الأظافر الهشة 


بالإضافة إلى كونه مشروبًا صحيًا خالٍ من الكافيين، فقد ثُبت أنه يجعل أظافرك أقوى وأقل هشاشة.

الشاى يقي من مرض السكري


يجهل الكثير من الأشخاص ان شرب 3 أكواب أو أكثر من الشاي يوميًا يساعد في التقليل من خطر الإصابة بمرض السكري.

-الشاي يقوي الشعر 


 الشاي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، فقد يساعدك أيضا في الحفاظ على شعرك صحيًا ولامعًا.

من الطبيعي ان مرض السكري يعانون من أن الأوعية الدموية، لا يستطيع جسمك نقل العناصر الغذائية الأساسية بشكل صحيح إلى بصيلات الشعر، ما قد يؤثرعلى نمو الشعر.

مرض السكري الشباب مرض السكر البشرة الدهنية علاج البشرة والبشرة الدهنية مضادة للأكسدة بمرض السكري العناصر الغذائية خصائص مضادة للأكسدة أمراض الجلدية أمراض الجلد ​​​​​​​health

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