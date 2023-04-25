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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل ليزي كيك من 2 باكو بسكويت سادة فقط

ليزي كيك
ليزي كيك

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة مبتكرة وسريعة لعمل ليزى كيك من 2 باكو بسكويت سادة. 

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مقادير ليزي كيك 

 

2 باكو بسكويت سادة
ملعقة فانيليا 
2 كوب من الكاكاو الخام.
كوب واحد من الحليب
كوب واحد من السكر الأبيض الناعم.
كوب من الزبدة

طريقة عمل ليزي كيك 

 

يوضع البسكويت في صينية بطريقة متساوية.

يتم إحضار الكاكاو الخام، ويتم وضعه في وعاء، ويضاف له الفانيليا، وتخلط المكونات معًَا، ويتم إضافة الحليب المجفف لهما، وتقلب المكونات مع بعضها البعض؛ حتى تمام التجانس.

يتم إحضار كمية السكر وتقلب مع المكونات، وبعدها تضاف كمية الزبدة، مع مراعاة أن تكون “مذابة” حتى يسهل خلطها مع المكونات السابقة.

يتم إحضار صينية كيك، وإضافة ورق زبدة في القاع، وإضافة البسكويت، ومن ثم يتم فرده، وإضافة صوص الشيكولاتة الجامد، ويتم تشكيلها على شكل أسطواني، مع رصها بالشكل الجيد؛ حتى تكون متجانسة ومتناسقة.

يتم إدخال المكونات إلى الثلاجة، وتترك لمدة تتراوح ما بين الساعتين إلى 3 ساعات تقريبًا، وبعدها يتم إخراجها من الثلاجة، وتقطع على هيئة قطع أو شرائح على حسب الرغبة، وتقدم مباشرة وهي باردة.

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