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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير عاجل من الصحة بسبب البرجر والسجق | تفاصيل

تحذير عاجل من الصحة
تحذير عاجل من الصحة بسبب البرجر والسجق | تفاصيل

حذّرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من عادة غذائية خاطئة يقبل عليها الكثير من الأشخاص، كما طالبت المواطنين بضرورة التوقف الفوري عن هذه العادة، لما تحتوي عليه من آثار ضارة وسلبية على الصحة الجسدية وهذه العادة الخاطئة هي تناول اللحوم المصنعة من البرجر والسجق والبسطرمة .

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تحذير من تناول البرجر والسجق والبسطرمة


وقالت وزارة الصحة والسكان في بيان: «يجب التوقف عن تناول اللحوم المصنعة كالبسطرمة والبرجر والسجق، مشيرة إلى أنها تحتوي على دهون مشبعة ضارة للصحة».

وأكدت وزارة الصحة والسكان ، أن مخاطر اللحوم المصنعة على الصحة تصل إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والإصابة بأمراض القلب، وسرطان الأمعاء والمعدة ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

ما هى الأمراض التى تسببها تناول الاطعمة المصنعة ؟


وأوضحت وزارة الصحة، أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم المصنعة هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض، حيث يصابون بضعف الجهاز المناعي، بالإضافة الى اكتساب الوزن والسمنة التى تعتبر ابوابة الألولة للأمراض، تحتوي اللحوم المصنعة على كميات كبيرة من السعرات الحرارية والملح، مضيفة أن اللحوم المصنعة تحتوي على كميات كبيرة من الملح تعمل على احتباس السوائل في الجسم.

وحثت وزارة الصحة والسكان المواطنين، على أهمية ممارسة الرياضة بانتظام لمدة لا تقل عن نصف ساعة للحفاظ على الصحة، مضيفة أن الرياضة تعمل على تحسين المزاج ومفيدة للجسم ككل، وذكرت أن الأنظمة الغذائية السليمة تساعد على التمتع بصحة جيدة وذلك من خلال اتباعها بصورة يومية وبإنتظام .

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