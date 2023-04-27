عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس البعثة العربية بالأمم المتحدة: هناك مساع للقاء بين البرهان وحميدتي بدولة شقيقة

السودان
السودان

تحدث السفير ماجد عبد الفتاح؛ رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، عن الدور العربي بشأن الأحداث في السودان، مشيرًا إلى أن الجامعة العربية اجتمعت من خلال المندوبين، وأصدرت بيانها وتوصياتها.

txt

كندا تعتزم إرسال نحو 200 جندي لدعم عمليات الإجلاء من السودان

txt

توصية بشأن السودان وطرح قضية هامة للنقاش .. ماذا دار باجتماع الحوار الوطني؟


وأضاف السفير ماجد عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"، إن هناك جهود كبيرة لأجل الوساطة بين الأطراف ووقف إطلاق النار.

وقال إن هناك مساعي تجري بين أمريكا ومصر والإمارات والسعودية، لعقد لقاء بين البرهان وحميدتي، في أحد الدول العربية، للتوسط ووقف فوري لإطلاق النار.

الأمم المتحدة الاعلامي عمرو خليل الجامعة العربية قناة سى بى سى وقف إطلاق النار السفير ماجد عبد الفتاح الأحداث في السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم .. تفاصيل جديدة

رسالة نارية من خالد الغندور بشأن انسحاب الزمالك من مباراة السوبر

ضربة موجعة للسوق الموازي للدولار .. ومطالبات للحفاظ على استقرار العملة الأجنبية

بدأ العد التنازلي.. موعد إجازة عيد الأضحي 2023

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع الفائدة

نحن على حق | أول تعليق من اتحاد الكرة بشأن أزمة كهربا

الانسحاب من كأس السوبر | ميدو يوجّه طلبا عاجلا لمسئولي الزمالك

عاجل.. مصر تشعر بـ زلزال عنيف ضرب اليونان بقوة 5.5 ريختر

ترشيحاتنا

السودان .. بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن ضحايا العنف

بعد سنوات من الجدل .. هل وصل الفراعنة إلى سطح القمر؟

مش خايفة حساب ربنا لما بتبيني جسمك؟ .. متابعة تحرج طليقة أحمد الفيشاوي

غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالة جديدة

أعلى سعر للدولار اليوم الخميس 27-4-2023

ماجد المصري: خالد يوسف صديق حميم من أيام دور صلاح معارك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورها الأخيرة .. 5 إطلالات لـ ياسمين الخطيب تثير الجدل

في ذكرى ميلاد أوجين ديلاكروا .. تعرف على أبرز لوحاته الفنية|صور

طليقة الفشاوى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

رونالدو يصبح فوتوجرافر..الدون يلتقط الصور لزملائه في نادي النصر السعودي.. صور

فيديو

ماجد المصري: خالد يوسف صديق حميم من أيام دور صلاح معارك.. فيديو

نسليهان أتاغول تثير الجدل بعد خيانة زوجها قادير دوغلو | فيديوجراف

دوري أبطال إفريقيا.. 4 عقبات تواجه الأهلي قبل مباراة الرجاء المغربي «فيديوجراف»

توم هانكس وزوجته في القاهرة.. تفاصيل| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ