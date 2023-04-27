رئيس البعثة العربية بالأمم المتحدة: هناك مساع للقاء بين البرهان وحميدتي بدولة شقيقة

تحدث السفير ماجد عبد الفتاح؛ رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، عن الدور العربي بشأن الأحداث في السودان، مشيرًا إلى أن الجامعة العربية اجتمعت من خلال المندوبين، وأصدرت بيانها وتوصياتها.



وأضاف السفير ماجد عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"، إن هناك جهود كبيرة لأجل الوساطة بين الأطراف ووقف إطلاق النار.

وقال إن هناك مساعي تجري بين أمريكا ومصر والإمارات والسعودية، لعقد لقاء بين البرهان وحميدتي، في أحد الدول العربية، للتوسط ووقف فوري لإطلاق النار.