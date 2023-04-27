توصية بشأن السودان وطرح قضية هامة للنقاش .. ماذا دار باجتماع الحوار الوطني؟

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته الثالثة والعشرين، الأربعاء 26 أبريل 2023، وذلك لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار في الموعد المقترح الموافق الثالث من شهر مايو المقبل.

جلسات الحوار الوطني

وناقش مجلس الأمناء خلال الجلسة التي استمرت قرابة 8 ساعات، عددًا من القضايا والملفات يأتي في مقدمتها:

وضع التصور الخاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار.

مناقشة القضايا ذات الأولوية في جدول أعمال الجلسات المقبلة للحوار.

ثمن المجلس قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من 1400 شخص، متقدمًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم.

يتطلع مجلس أمناء الحوار الوطني إلى مزيد من القرارات المماثلة، مؤكدين أن تلك القرارات كافة تساهم في خلق مناخ إيجابي ودعم مسيرة الحوار الوطني، كما تزيد من مساحات الثقة بين أطرافه.

إلى مزيد من القرارات المماثلة، مؤكدين أن تلك القرارات كافة تساهم في خلق مناخ إيجابي ودعم مسيرة الحوار الوطني، كما تزيد من مساحات الثقة بين أطرافه. بمناسبة الاستجابة الكريمة من رئيس الجمهورية لاقتراح المجلس بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات القادمة في مصر؛ يؤكد المجلس استمراره والحوار الوطني في اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي.

يدعو الحوار الوطني الأخوة في السودان الشقيق إلى الوقف الفوري للعنف والتفاوض من أجل حقن الدماء، والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية.

الشقيق إلى الوقف الفوري للعنف والتفاوض من أجل حقن الدماء، والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية. ثمن مجلس الأمناء جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم، واستقبال الأشقاء السودانيين من الراغبين في الإقامة ببلدهم الثاني مصر، وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضي المصرية.

يثمن مجلس الأمناء موقف الأحزاب والقوى السياسية بوضعها اعتبارات الأمن القومي المصري في مقدمة الاعتبارات الحاكمة لإدارة هذه الأزمة، مع تأكيد المجلس على طرح تأثيرات تلك الأزمة على مصر للنقاش في جلسات الحوار الوطني، لاسيما الاقتصادية والمجتمعية منها.

التجهيز للجلسة الافتتاحية

وقال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اجتماع المجلس، الذي عقد أمس الأربعاء، ناقش التجهيز للجلسة الافتتاحية المقرر عقدها الأربعاء 3 مايو المقبل، وما بعد الجلسة الافتتاحية.

وأضاف عبدالقوي، أنه سيتم عقد اجتماعات للجان الحوار الوطني بالتوازي بداية من الأحد الموافق 7 مايو بعقد 4 لجان، متابعا: "سنبدأ بالمحور السياسي، الثلاثاء 9 مايو المقبل، وسيتم العمل على المحور الاقتصادي بعقد 4 جلسات ثم يتبعها المحور المجتمعي".

وقال : "نعمل الآن على تحديد الموضوعات التي ستطرح على الجلسات، ونناقش بعض الأسماء سواء من الأحزاب السياسية أو القوى السياسية أو المجتمع المدني، ونحن في حالة انعقاد دائم ومستمر حتى بدأ الجلسة الافتتاحية 3 مايو"، متوقعا: "عقد جلسة قادمة السبت القادم للانتهاء من التجهيزات النهائية للحوار".

وذكر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنهم لم يستقروا حتى الآن على مكان الجلسة الافتتاحية، مؤكدا أن "الجلسة الافتتاحية ستشهد حضور كل أطياف المجتمع المصرى والقوى السياسية".

من جانبه قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هذه الجلسة ركزت على وضع اللمسات النهائية قبل انطلاق الجلسات الرئيسية وفي مقدمتها المتعلقة بوضع الترتيبات للجلسة الافتتاحية والمشاركين فيها والمتحدثين والشكل النهائي لها، بالاضافة إلى ترتيب الموضوعات والملفات ذات الأولوية فى النقاش، وعدد الأيام التى تشهد جلسات للحوار، وعدد الجلسات اليومية والتي اتفق مجلس الامناء على أن تكون 4 جلسات يوميا.

وأضاف الكشكي، أن الجلسة، قطعت أشواطا كبيرة، وتضمنت حسم الأمور المتعلقة بالحوار قبل انطلاق جلساته يوم 3 مايو المقبل.

عدد من الأحزاب والنقابات

من جهته قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اجتماع مجلس الأمناء كان شديد الأهمية و"حُسمت فيه الكثير من الأمور على مستوى التنظيم"، مضيفا: "يفترض أنها الجلسة الأخيرة أو قبل الأخير قبل انطلاق الحوار الوطني، وكان هناك نقاش تفصيلي لشكل الجلسات والعدد، بالإضافة إلى النقاش الخاص بالجلسة الافتتاحية والتي من المقرر أن تقام خارج الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحكم أنه سيدعى عدد كبير للغاية من الأحزاب والنقابات والشخصيات العامة، على أن يعود بعد ذلك الانعقاد في الأكاديمية".

وأضاف: "بداية من يوم 7 مايو، سيكون هناك بدء للجلسات التخصصية في المحاور المختلفة، وسيتم البدء بالمحور السياسي، ثم الاقتصادي، بمعدل جلستين يوميا كل جلسة مدتها 8 ساعات"، متابعا: "أصبح معروفا أن هناك 3 محاور في للحوار الوطني، المحور السياسي - الاجتماعي - والاقتصادي، وفي كل محور مجموعة من اللجان والموضوعات، بمعنى أن هناك 113 موضوعا داخل تلك اللجان".