مصر لا تنسى أولادها.. الخارجية تعلن إجلاء 2679 مواطنا من السودان حتى الآن

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه في ظل ما تشهده جهود إجلاء المواطنين المصريين في السودان من وتيرة متزايدة بمرور الوقت، تم إجلاء ١١٤٠ مواطناً مصرياً اليوم ٢٦ أبريل الجاري.

وتم إجلاء ٤٤٣ مواطناً مصرياً من السودان عبر الإجلاء البري و٦٩٧ مواطناً عن طريق الإجلاء الجوي من خلال تنفيذ ٧ رحلات عبر المجهود الجوي في اطار الجسر الجوي القائم لنقل الرعايا المصريين بالسودان.



وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية استمرار القنصليات المصرية في السودان في جهودها لإجلاء المواطنين المصريين، موضحاً وصول عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى ٢٦٧٩ مواطناً حتى الآن.