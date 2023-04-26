عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر لا تنسى أولادها.. الخارجية تعلن إجلاء 2679 مواطنا من السودان حتى الآن

عودة المصريين من
عودة المصريين من السودان

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه في ظل ما تشهده جهود إجلاء المواطنين المصريين في السودان من وتيرة متزايدة بمرور الوقت، تم إجلاء ١١٤٠ مواطناً مصرياً اليوم ٢٦ أبريل الجاري. 

وتم إجلاء ٤٤٣ مواطناً مصرياً من السودان عبر الإجلاء البري و٦٩٧ مواطناً عن طريق الإجلاء الجوي من خلال تنفيذ ٧ رحلات عبر المجهود الجوي في اطار الجسر الجوي القائم لنقل الرعايا المصريين بالسودان. 


وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية استمرار القنصليات المصرية في السودان في جهودها لإجلاء المواطنين المصريين، موضحاً وصول عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى ٢٦٧٩ مواطناً حتى الآن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى فائدة على شهادات الادخار في جميع البنوك

نقدم الساعة الخميس بالليل ولا الجمعة؟| موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

بعد تخطيه 40 ألف جنيه| تراجع قوي يضرب أسعار الحديد عالميًا وهذا ثمن الطن

حيلة الفياجرا.. اعترافات طالبة القاهرة: قتلته ونمت جنب جثته بقميص النوم

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع الفائدة

مقابل أليو ديانج.. انتقال نجم نادي تركي إلى صفوف الأهلي

تقليل عدد أسئلة الاختيار من متعدد بإمتحانات الثانوية العامة لتوفير وقت للمراجعة

ضياع فرصة مهمة لـ الأهلي قبل مواجهة الرجاء في المغرب

ترشيحاتنا

تريند الخيانة الأعلى عالميًا| ما قصة الحسناء نسليهان أتاجول وزوجها قادير دوجلو

أوقفوا إطلاق النار بشكل فوري..نداء عاجل من الأمم المتحدة بشأن السودان

بعد انتهاء إجازة العيد | مواعيد خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي

قتل الآلاف .. وفاة متورّط نازيّ في عمليات الهولوكوست عن 102 عام

تقليل عدد أسئلة الاختيار من متعدد بإمتحانات الثانوية العامة لتوفير وقت للمراجعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هو المسن الذي ظهر في المسجد النبوي ليلة 27 رمضان؟|صور

الموضوع جد ومينفعش يتأجل .. في هذه الحالات الصداع يكشف مشكلة خطيرة

طباخ شهير ينتقد أكل الشيف بوراك | بيعمل شو بس

لماذا تسمى الغدة الصنوبرية بـ العين الثالثة؟

فيديو

زيادة في وزنها.. شيرين عبد الوهاب تكشف سر غيابها عن الساحة الفنية|فيديوجراف

تريند الأرقام من901 إلى 926 يجتاح منصات التواصل.. ما علاقة حمادة هلال؟|فيديوجراف

بركان البحر المتوسط يهدد العالم.. تطورات جديدة

ذهب للشكوى من صوت المؤذن.. أسترالي يعلن إسلامه داخل مسجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ