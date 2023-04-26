الحوار الوطني يفتح أبوابه للجميع| مجلس الأمناء يضع اللمسات النهائية اليوم.. وقوى حزبية: لن نقصي رأيا

عضو مجلس الحوار الوطني: اجتماع الأمناء غدا سيناقش الاستقرار على قائمة المشاركين

حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني من المحطات المهمة في تاريخ الدولة المعاصر

حماة الوطن: انطلاقة الحوار الوطني خطوة تاريخية.. ولابد من تبني المشاركة الفعالة

طلعت عبد القوي: الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لانطلاقة الحوار الوطني

إيهاب الطماوى: لن نقصي رأيا وسنستمع للجميع

أكد عدد من القوى الحزبية والسياسية أهمية الانطلاقة الفعلية للحوار الوطني، والمقرر له في 3 مايو القدامـ، وفقًا للمقترح الذي تقدم به مجلس الأمناء، مشددين على أهمية الاجتماعات التي تعقدها إدارة الحوار لوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاقه.

وأكدت القوى الحزبية والسياسية، أن الحوار الوطني من المحطات المهمة في تاريخ الدولة المعاصر، ولابد من تبني المشاركة الفعالة.

وصرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار في إطار انعقاده الدائم، سيجتمع غدا الأربعاء 26 أبريل، ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم 3 مايو القادم.

وأضاف المنسق العام للحوار بأن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق، وانشغال الرأي العام المصري بها، وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثارها العديدة، ومن بينها إجلاء المصريين الموجودين في السودان، وتيسير كل السبل لاستقبال المغادرين منه من كل الجنسيات، وخصوصا من الأشقاء السودانيين الذين ترحب بهم مصر دائما.

وأكد المنسق العام للحوار على أن استمرار الإعداد لبدء الحوار كما هو مقترح في ظل هذه الظروف، يؤكد على ضرورته لبحث كل ما يهم الشعب المصري وأولويات عمله الوطني، وإصرار كل الأطراف المشاركة فيه على نجاحه تحقيقا لآمال وتطلعات شعبنا العظيم.

في هذا الإطار، قال الدكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى والمفكر الاقتصادى ووزير التموين الأسبق أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى غدا سيركز على بندين وهما الاستقرار على قائمة المشاركين فى الحوار الوطنى والقضايا التى سيتم مناقشتها داخل اللجان الفرعية للمحاور الثلاثة السياسى والاقتصادى والمجتمعى.

وأشار عبد الخالق فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المحور السياسى يتضمن 5 لجان فرعية والمحور الاقتصادى يتضمن 8 لجان فرعية والمحور المجتمعى يتضمن 6 لجان فرعية.

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى والمفكر الاقتصادى ووزير التموين الأسبق أن الإجتماع يستهدف الاستقرار على أهم القضايا المطروحة فى 19 لجنة فرعية ومن هم المشاركين ووضعنا معايير لاختيار المشاركين فى الحوار الوطنى، وقام مجلس أمناء الحوار الوطنى بمناقشتها ومنها التمثيل، بحيث يمثل المشاركون اتجاها سياسيا واضحا وقوى اجتماعية محددة، وأن يكون هناك توازن فى التواجد بحيث لا يكون هناك تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وأن يكون هناك توازن فى التوجهات السياسية والأعمار والأنواع، كما تم الإتفاق على أن يكون الحوار الوطنى علنى يتم من خلال عدد ملائم من المشاركين، بحيث يكون عدد المشاركين 3 أشخاص فى كل لجنة فرعية.

ومن ناحية أخرى قال عبد الخالق إنه بمناسبة مرور عام على دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى فإننى أرى أن أبرز إنجازات الحوار الوطنى هى أنه تم وضع خارطة طريق للحوار ممثلة فى المحور السياسي ، والذى يحتل أهمية كبيرة ممثل فى حرية الرأى والتعبير وكل ما يتعلق بالأحزاب والنقابات والمجتمع المدنى والمحليات.

وتابع: الدعوة للحوار الوطنى كانت بين القوى الوطنية للتوافق على أولويات الحوار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: فيما يتعلق بالمحور الاقتصادى فإننا نرى أنه لا يجب أن يكون عجز الموازنة العامة للدولة فى حدود ولا يؤثر على الأجيال القادمة، مؤكدا أن الحوار الوطنى سيكون علنيا ويتم تسجيل كل ما يتم بثه لوسائل الإعلام المختلفة.

وقال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحوار الوطني من المحطات المهمة في تاريخ الدولة المعاصر، وهي مسؤولية كبيرة جدا علي كل الوطنيين في هذا الوقت بسبب احتياج الجميع لحوار وطني منصف.

وتابع الدكتور هشام عبد العزيز، أن الحوار الوطني جاء في وقت هام جدا في ظل أزمة عالمية ضخمة لوضع مخرجات هامة في ملفات هامة تهم جميع المواطنين.

وقال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، إنه تم توجيه دعوة المشاركة في جلسات الحوار الوطني لكافة القوى السياسية بلا استثناء، لطرح وجهات النظر الخاصة بها في القضايا المختلفة التي تمس المواطن والتي تم تحديها من خلال عدة محاور سيتم مناقشتها.

وأكد “سليمان” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن الحوار الوطني يهدف إلي إيجاد حالة من التكاتف والمشاركة في وجهات النظر لتبني رؤي صائبة متكاملة تجاه الدولة، معقبا “ لا أحد بينا يعيش في جزيرة منعزلة ولهذا لابد من وجود مشاركة فعالة حول القضايا المطروحة للمناقشة ”.

كما أشار المتحدث الرسمي لحماة الوطن، إلي أن أهم ما يركز عليه الحوار الوطني هو كيف يتم معاونة ومساعدة الدولة في مسيرتها التنموية، وكيفية دعم القيادة السياسية، فضلا عن مناقشة كل ما يخص صون كرامة المواطن المصري في كافة مناحى الحياة، وتوفير أفضل سبل المعيشة له.

وتابع “ سليمان”، إنطلاقة الحوار الوطني هى خطوة تاريخية طال إنتظارها، و بالطبع ستعمل علي استعادة الدولة لمكانتها في التطور والنهضة بكافة جوانب التنمية.

وقال النائب الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأيام الحالية يجري الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للانطلاقة الفعلية لجلسات الحوار الوطني، حيث يتم مراجعة أسماء المشاركين وتحديد الموضوعات التي سيتم طرحها، بخلاف أساليب إنعقاد الجلسات، أي الخطوات اللوجيستية بشكل عام.

وأضاف طلعت عبد القوي لـ “ صدى البلد”، أن مجلس الأمناء في حالة عمل مستمرة لإنهاء هذه التجهيزات، استعدادا للانطلاقة المقرر لها 3 مايو المقبل، مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيناقش العديد من الأمور الخاصة بالمواطن سواء كانت من الناحية السياسية أو غيرها من النواحي الإقتصادية والإجتماعية، معقبا: “هو حوار وطني شامل”.

ولفت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن أهم ما يركز عليه الحوار الوطني هو رسم خارطة للدولة، من خلال التركيز علي دعم المواطن وتحقيق آماله وطموحاته، حيث يعد ذلك الهدف من أهم مبادئ الجمهورية الجديدة.

وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب و مقرر لجنة الاحزاب السياسية بالحوار الوطني، إنه عند بدء جلسات لجنة الأحزاب السياسية سوف نستمع الى كافة الرؤي والاطروحات التى سوف تعرضها الأحزاب السياسية وفقا لاجندة عمل منضبطة بحثا عن المساحات المشتركة بين الاحزاب السياسية بهدف الوصول الى مخرجات تانى من المقدمات الرؤي المختلفة من كافة الاجتاهات الى كانة مرجعيتها السياسية.

واكد “الطماوى” لـ"صدى البلد" أنه فور الوصول الى المساحات المشتركة سنقوم رفعها الى مجلس أمناء الحوار وهو بدوره سيقوم برفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى مباشرة وحال تضمنها حلولا تشريعية سيتم ارسالها الى السلطة التشريعية ام اذا كانت تحتاج الى إجراءات تنفيذية سوف يرسلها الرئيس للحكومة للتنفيذ، قائلا:" لن نقصي رأيا سوف نستمع الى الجميع".

واضاف مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى يستهدف تحديد اولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، لافتا الى أنه على مدار عام كامل كان هناك اجراءات لابد من اتخاذها ومراعتها وتقريب المسافات وتحديد المساحات المشتركة فى الحوار وكيفية ادارتها وتم وضع لائحة تحكم عمله خلال المراحل الثلاث الخاصة به وهي المحور السياسي والاقتصادى والإجتماعى وتحديد النقاط التى تختص بها كل لجنة داخل المحاور الثلاث وبالتالى كان لابد من اتباع هذه الخطوات.

وتابع قائلا:" ان اتباع هذه الخطوات ضرورة لخروج توصيات مثمرة ومفيدة ودعوة الرئيس السيسى واضحة لكافة القوي والاحزاب السياسية بهدف تحديد اولويات العمل الوطنى.