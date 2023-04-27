كندا تعتزم إرسال نحو 200 جندي لدعم عمليات الإجلاء من السودان

قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، أمس الأربعاء، إن بلادها ستنشر نحو 200 جندي لتنسيق عمليات الإجلاء من السودان الذي يشهد صراعاً حالياً، في الوقت الذي أعلنت فيه أوتاوا إجلاء نحو 180 كندياً.

وأكدت الحكومة الكندية أنه يوجد نحو 1800 كندي في السودان، 700 منهم تقريباً طلبوا مساعدة وزارة الخارجية.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في وقت سابق الأربعاء إنه تم إجلاء نحو 180 كندياً من المنطقة بمساعدة دول أخرى، مضيفة أن الحكومة الاتحادية تعمل على بدء عمليتها الخاصة لإجلاء المدنيين.

واندلع قتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الجاري. وتسببت الضربات الجوية والقصف المدفعي في مقتل مئات الأشخاص وإصابة أكثر من أربعة آلاف وتدمير المستشفيات والحد من توزيع الطعام في بلد يعتمد ثلث سكانه البالغ عددهم 46 مليوناً على المساعدات الغذائية.

واندلعت اشتباكات بين الفصيلين المتناحرين على مشارف الخرطوم يوم الأربعاء، مما يقوض هدنة في الصراع المستمر منذ 11 يوماً والذي تقول جماعات مدنية إنه قد يزيد من إحكام الجيش قبضته على مقاليد الأمور في البلاد ويعيد نفوذ الموالين للرئيس السابق عمر البشير.