بدون هذا الشرط لا يستطيع الحجاج دخول السعودية .. الصحة تكشف

قدم الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أهم النصائح للحجاج المصريين قبل سفرهم لأداء مناسك الحج.

وأضاف "حسام عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن هناك شروط أساسية فرضتها وزارة الصحة السعودية كشرط لدخول المملكة، وهذه الشروط إجبارية ولابد وأن يقبل بها الذي يريد إقامة شعائر الحج.

وتابع عبد الغفار، أن من ضمن هذه الشروط هي اكتمال أخذ جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا للمسافر مع تقديم الشهادة التي تثبت ذلك وإلا يزيد الوقت عن ٦ أشهر.