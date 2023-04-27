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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جوري بكر: فتوح أحمد تقمص شخصيته في مسلسل جعفر العمدة بإتقان كبير .. فيديو

جوري بكر
جوري بكر

حلت الفنانة جوري بكر ضيفة في برنامج "من مصر" تقديم الإعلامي عمرو خليل، للكشف عن العديد من الأسرار والتفاصيل الهامة التي حدثت أثناء تصوير مسلسل جعفر العمدة.

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وأضافت "جوري بكر" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة سي بي سي، إن الفنان فتوح أحمد كان متقمص شخصية "فتوح" داخل مسلسل جعفر العمدة بشكل كبير وبإتقان تام، وهذا ما جعل شخصيته تظهر بشكل كبير داخل المسلسل.

وتابعتأن الفنان فتوح أحمد يتعامل أثناء تصوير المسلسل بجدية كاملة وتقمص الدور بشكل كبير، مشيرة إلى أن جميع طاقم العمل داخل المسلسل اتقنوا عملهم.

الاعلامي عمرو خليل فتوح أحمد قناة سى بى سى برنامج من مصر جوري بكر مسلسل جعفر العمدة الفنانة جوري بكر

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