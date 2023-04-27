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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جوري بكر: أنا بكيت بعد مشهد الفرح في جعفر العمدة بجد .. فيديو

جوري بكر
جوري بكر

قالت الفنانة جوري بكر، إن علاقتها بالفنان أحمد فهيم في مسلسل جعفر العمدة كادت أن تكون حقيقة وكانت تتعامل دائما خلال تصوير المسلسل على أنها "وداد" وأحمد فهيم هو "سيد".

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وأضافت "جوري بكر" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن أحمد فهيم كان دائما يساعدها خلال التصوير ويقول لها "دا دور مهم ولازم تركزي فيه"، مشيرة إلى أنها في ذات مرة قال لها الحل الوحيد لكي تتقني شخصية وداد هو أن تغلق على نفسها باب غرفتها ٣ أيام وتقوم بحفظ دورها في المسلسل كاملاً.

وتابعت الفنانة جوري بكر، أنها قامت بالبكاء بعد مشهد زواجها من شوقي فتح الله، وشعرت بالضيقة في الحقيقة من أجل هذا المشهد، موضحة "بعد مشهد الفرح انا مكنتش قادرة اروح اقف جمب أحمد فهيم أو هالة صدقي بجد".

قناة سى بى سى برنامج من مصر جوري بكر مسلسل جعفر العمدة الفنانة جوري بكر شخصية وداد شوقي فتح الله الفنان أحمد فهيم

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