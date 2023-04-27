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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القاهرة الإخبارية: النزوح واللجوء سبيل السودانيين للفرار من جحيم المعارك| شاهد

السودان
السودان

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «النزوح واللجوء.. سبيل السودانيين للفرار من جحيم المعارك».

 

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وقال التقرير إنه بعد أيام من اندلاع الصراع في السودان أصدرت المتحدثة الإقليمية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في شرقي القرن الإفريقي ومنطقة البحيرات العظمى بيانا خاصا حول الاشتباكات وموجات النزوح الداخلي والخارجي التي بدأت. 

 

وأضاف التقرير أن البيان أوضح أن الاشتباكات المسلحة تتركز في مناطق الخرطوم ومروي والقضارف وسنار ووسط كردوفات والفاشر والجنينة ووسط وغرب دارفور، كذلك بدأت موجات نزوح داخلية من الخرطوم في تجاه بورتسودان وكسلا والجزيرة قدرتها المفوضية ما بين نحو 401 نسمة إلى 1500 نسمة. 

 

وتابع: «كذلك تركز النازحون في الفاشر بأعداد قدرتهم المفوضية من 3500 نسمة إلى 31 ألف نسمة ثم بدأت بعدها موجات نزوح داخلية من الفاشر مع احتدام القتال في اتجاه شمالي دارفور وشمال وغرب كردوفان بأرقام تتراوح بين 1500 نسمة إلى 2400 نسمة، كذلك بدأت موجات نزوح من نيالا في اتجاه جنوب دارفور بأعداد تتراوح من 105 نسمة إلى 400 نسمة». 

 

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