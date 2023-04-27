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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تشييد رجال الأعمال: فرص قوية لنمو قطاع العقارات بالساحل الشمالي والعلمين

صدى البلد

قال المهندس أحمد أهاب، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه رغم ارتفاع معدلات التضخم الأخيرة التي أثرت بشكل كبير على أسعار العقارات في مصر لكن هناك طلب مازال مستمرا بشكل جيد في بعض المدن الجديدة وخاصة الساحل الشمالى.

وكشف المهندس أحمد أهاب، أن رفع قيمة الفائدة من البنك المركزي للحد من التضخم أدي إلي ارتفاع فائدة الاقتراض للمشاريع العقارية، وبالفعل كان له الدور الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في مصر، الا ان الطلب مازال مستمرا على المدن الجديدة نظرا لجدواه الاستثمارية.

وأضاف أحمد أهاب أن هناك فرص نمو بشكل جيد في الساحل الشمالى والعديد من المطورين العقاريين اتجهوا الى مدينة رأس الحكمة التي لها مواصفات متميزة لجذب الباحثين عن الجمال والمتعة، كما أن ندرة الأراضي هناك في الوقت الحالي المطلة على البحر أدت إلى زيادة الطلب على الاستثمار في شراء وحدات سياحية وعقارية هناك.

ونوه المهندس أحمد أهاب بضرورة وضع تصور وعناصر جذب غير تقليدية لتصدير العقار للدول العربية ومنطقة الخليج واستثمار تواجدهم في موسم الصيف بمصر للترويج للمشروعات الموجودة برأس الحكمة وقيام الدولة بوضع حزمة من المحفزات للاقبال على شراء العرب والاجانب لوحدات بهذه المشروعات من خلال تسهيلات منح الاقامة والتأشيرات وما الى ذلك.

ودعا الى زيادة التوسع في إقامة المعارض العقارية المصرية بالخارج للترويج لهذه المشروعات وعرض المميزات التي تجذبهم للإقبال على الشراء في مصر.

وشدد المهندس أحمد أهاب على أن العقار في مصر يمرض ولكنه لا يموت ونحن نحتاج في الوقت الحالي لمنح تسهيلات في إقراض المطورين العقاريين ودخول القطاع العقاري في مبادرات البنك المركزي للتمويل بفوائد مخفضة حتى يتمكن القطاع من توفير وحدات بأسعار مناسبة خاصة أن نسبة تكاليف التمويل بالمشروعات العقارية تصل الى 25% حاليا.

الساحل الشمالي البنك المركزي المركزى رجال الأعمال المصري قطاع العقارات

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