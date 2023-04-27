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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

50% شرط أساسي.. خطوات تقسيط فواتير الغاز المنزلي

فواتير الغاز المنزلي
فواتير الغاز المنزلي

يعد سداد فواتير الغاز المنزلي من بين الأمور الهامة التي يلزم على المواطن القيام بها إلا أنه فى بعض الأحيان قد تتراكم فواتير الغاز على المواطن الأمر الذي يؤدي إلي التأخر فى سدادها .

تقسيط فواتير الغاز المنزلي

ووفرت الحكومة إمكانية تقسيط فواتير الغاز المنزلي للمواطنين الذين تراكمت عليهم الفواتير وأدت إلي تأخر السداد فى الموعد المحدد.

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شروط طلب تقسيط فواتير الغاز المنزلي

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في طلب تقسيط فواتير الغاز المنزلي تتضمن مايلي :-

- يلزم على المستهلك الراغب فى  تقسيط فواتير الغاز المنزلي أن يقوم بتقديم الطلب ودفع حوالي ٥٠% من إجمال قيمة الفواتير المتأخرة.

- كما تتضمن شروط طلب تقسيط فواتير الغاز المنزلي سداد فواتير الغاز المنزلي المتراكمة على مدار 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب

- يمكن للمواطن أن يرسل قراءة العداد بنهاية كل شهر .

مستندات التعاقد على توصيل الغاز المنزلي


وهناك مجموعة من المستندات اللازمة من أجل التعاقد على توصيل الغاز المنزلي والتي تضم مايلي :-

- من اجل التعاقد على توصيل الغاز الطبيعي المنزلي يلزم إحضار رقم الغاز الخاص بالوحدة السكنية الذي تم إلصاقه من قِبل شركة الغاز.
- كما تتضمن المستندات المطلوبة والتى يجب على المواطن  إحضارها صورتين من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر.

- ومن بين المستندات المطلوبه أيضا  صورتين من عقد الإيجار أو التمليك الخاص بالوحدة السكنية المراد توصيل الغاز الطبيعى بها.

- كنا تشمل المستندات الواجب توافرها من أجل التعاقد على الغاز المنزلي إحضار إيصالين كهرباء، أو فاتورتين هاتف أرضي، أو إيصالين مياه

-  يجب على المواطن الراغب فى التعاقد على الغاز المنزلي إحضار عقد تعاقد خط هاتف أرضي 

-وتشمل المستندات المطلوبة أيضا إحضار صورة فاتورة هاتف أرضي مدفوعة مقدمًا في حالة عدم توافر إيصالات المرافق الأخرى من أجل التعاقد على الغاز المنزلي.

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طوارئ الغاز الطبيعي


وفى حالة مواجهة أي مشكلة أو أزمة يمكن للمواطن أن يتواصل مع  شركة الغاز وذلك إما على رقم الطوارئ 129 أو رقم 149.

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