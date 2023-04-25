عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بسبب دعم فواتير الطاقة.. ارتفاع عجز الميزانية في بريطانيا

صدى البلد

كشفت بيانات بريطانية صادرة اليوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023، أن دعم الحكومة لفواتير الطاقة للمنازل والشركات تسبب في زيادة عجز الميزانية للسنة المالية 2022-2023 إلى رابع أعلى مستوى مسجل، إلا أنه جاء أقل من التوقعات.
              
وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن الاقتراض بلغ 139.2 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية المنتهية في مارس آذار بما يمثل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 121.1 مليار جنيه في السنة المالية 2021-2022 أو ما يمثل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي. 

من غير أضرار .. التوقيت المناسب لتناول الشاي الأخضر

الإمارات.. مسبار الأمل يلتقط صوراً غير مسبوقة لأحد قمري المريخ

وفي الشهر الماضي قال مكتب مسؤولية الميزانية، الذي تستخدم الحكومة توقعاته، إن الاقتراض في السنة المالية الماضية سيكون 152.4 مليار جنيه أو 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن يتراجع إلى 5.1% في السنة المالية 2023-2024.
 

وبشكل عام تتفق البيانات مع قراءات أخرى للاقتصاد البريطاني أشارت إلى أداء أفضل قليلا من المتوقع في الشهور الماضية، رغم أن الصورة الكلية لا تزال تتسم بركود النشاط إلى حد كبير وارتفاع التضخم.
 

وتعليقاً على هذه البيانات قال وزير الخزانة جيريمي هنت إن بريطانيا اقترضت مبالغ "ضخمة" لدعم الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19 وصدمة أسعار الطاقة التي نتجت عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
              
وفي مارس المنقضي وحده اقترضت الحكومة 21.5 مليار جنيه أي ما يعادل 26.9 مليار دولار وهو ما يزيد بشكل طفيف عن متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز وبلغ 20 مليار دولار.

بريطانيا طاقة دعم الميزانية الناتج المحلي الناتج المحلي الاجمالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يحسم الجدل حول مصير رئيس نادي الزمالك الجديد

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب المدارس

لـ موظفي الحكومة.. خفض ساعات العمل في هذه الحالات| تفاصيل

بعد حوريا.. كاف يهدد باستبعاد نادٍ جديد من دوري السوبر الإفريقي

20 ألف جنيه لأول مرة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

الذهب يقترب من 3 آلاف جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21

ظاهرة جوية تضرب البلاد والأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس اليوم؟

لا توجد ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

ترشيحاتنا

الزمالك يفسخ عقد نجم الفريق قبل نهاية الموسم .. تفاصيل

شروط الحصول على الإجازات المرضية بالقطاع الخاص في القانون الجديد

شاهد| القوات الروسية تقصف متحفا في أوكرانيا.. وزيلينسكي يعلق

هل تكرار المعصية يمنع قبول التوبة.. الإفتاء: 3 شروط للقبول

رجل المهام الصعبة.. موسيماني على أعتاب مجد جديد مع أهلي جدة

من غير أضرار .. التوقيت المناسب لتناول الشاي الأخضر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أضرار .. التوقيت المناسب لتناول الشاي الأخضر

ناسا تحذر.. كويكب ضخم يمر بالأرض غدا

تحذير.. دراسة تكشف أدوات خطيرة نستخدمها يوميا تسبب السرطان| أغربها المعجون

فوائد بالجملة للمواطن والدولة| هذه أسباب عودة العمل بالتوقيت الصيفي

فيديو

قول الحق.. خالد النبوى يربط العمة لمساعده فى كواليس رسالة الإمام

الاستقالات تعصف بإدارة بايدن.. ماذا يحدث في أمريكا؟ |فيديوجراف

بعد توقف إنتاجه مدة عامين.. ماجد المصري يكشف مفاجأة عن مسلسل الملك أحمس

"فرحة" حزينة..قصة طفلة أبكت ملايين المصريين في أول أيام عيد الفطر..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

اﻟﻤﺰﻳﺪ