من غير أضرار .. التوقيت المناسب لتناول الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر من المشروبات المفيدة جدا للصحة، فهو يمتلك فوائد عديدة تجعل من الضروري تناوله بشكل يومي حتى لمن يعانون من النحافة.

فمشروب الشاي الأخضر ليس وسيلة لإنقاص الوزن فقط، كما يعتقد البعض بل هو من أفضل الطرق الطبيعية التى تساعد على ضبط وظائف الجسم المختلفة مما ينعكس بالصحة والرشاقة.

ووفقا لما جاء فى موقع “ theteashelf ” يمتلك الشاي الأخضر فوائد مذهلة عند تناوله بشكل معتدل وفى توقيت مناسب بحيث لايتم تناوله على الريق أو على معدة فارغة أو بعد تناول الوجبات أو بعد الأدوية والعقاقير الطبية حتى لايتفاعل معها.

ونعرض لكم فيما يلي أبرز 10 فوائد مذهلة عند تناول الشاي الأخضر بشكل يومي:

الشاي الأخضر يدعم صحة الدماغ.

الشاي الأخضر قد يدعم التحكم في الوزن.

الشاي الأخضر يقي من السرطان.

الشاي الأخضر يدعم المناعة.

الشاي الأخضر يدعم كثافة العظام.

الشاي الأخضر يساعد على توازن السكر في الدم والوقاية من مرض السكري.

الشاي الأخضر يدعم صحة القلب.

الشاي الأخضر يحمي البشرة من الشيخوخة.

يرتبط الشاي الأخضر بطول العمر.

مرض الزهايمر وباركنسون.

