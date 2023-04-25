ماذا يحدث للجسم عند شرب الشاي الأخضر على الريق؟

يعد الشاي الأخضر من أكثر المشروبات الصحية المفيدة للجسم، فهو يساعد فى علاج العديد من الأمراض والوقاية منها، مثل أمراض المخ والأعصاب والقلب والسكري، بل ويحمى من السرطان.

ولكن عند تناول الشاي الأخضر على الريق وقبل تناول أى طعام آخر، فتأثيره على الجسم يصبح مختلفا ويعرض الإنسان لبعض الأضرار.

ونعرض لكم أهم التأثيرات التى يتعرض لها للجسم عند الشاي الأخضر على معدة فارغة، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “theteashelf”.

شرب الشاي الأخضر على معدة فارغة يمكن أن يسبب اضطرابا في المعدة، فالشاي الأخضر يحتوي على مادة البوليفينول المعروفة باسم العفص، والتي تزيد من حموضة المعدة، وهذا يؤدي إلى آلام في المعدة، والغثيان، والحرقان، أو حتى الإمساك.

تقلصات_البطن

شرب الشاي الأخضر على معدة فارغة في الصباح قد يضر الكبد بسبب محتواه العالي من مادة الكاتشين.

الكاتيكين هو نوع من الفلافونويد ومضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض، وهي مفتاح الفوائد الصحية للشاي الأخضر.

يجب أن تشرب الشاي الأخضر بين الوجبات أو بعد الوجبة، وكلما طالت مدة نقع الشاي، زاد عدد مركبات الفلافونويد التي ستحصل عليها في مشروبك.

