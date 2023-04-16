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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مات بعد ما صلى الفجر .. أسباب صادمة وراء وفاة شاب داخل المسجد

أسباب الموت المفاجئ
أسباب الموت المفاجئ

أثارت وفاة شاب أثناء صلاة الفجر اليوم بقنا مشاعر الجميع بسبب الصدمة من   الموت المفاجئ  لشاب يدعى كرم عبد الفتاح رغم صغر سنه وعدم معاناته من أى مرض خطير .

وفى الحقيقة الموت المفاجئ أو النوبة القلبية المفاجئة من الأمور التى أصبحت شائعة جدا بين الشباب فى السنوات الأخيرة .. فما سر هذه الظاهرة؟!

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نعرض لكم فى هذا التقرير أهم أسباب الموت المفاجئ وذلك وفقا لموقع “ مايو كلينك” .

إصابة أحد أفراد العائلة بمرض الشريان التاجي أو القلب.
التدخين من أسباب الموت المفاجئ الشائعة. 
أكثر أسباب الموت المفاجئ بين الشباب هو ضغط الدم المرتفع.
إهمال علاج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والسمنة.
الإصابة بداء السكري وإهمال العلاج.
الخمول وقل الحركة وهى من العوامل المنتشرة بين الشباب.
الإصابة بنوبة قلبية فى وقت سابق.
عيوب القلب الخلقية وفشل القلب واعتلال عضلة القلب.
أمراض الكلى المزمنة.
استخدام المواد المخدرة والمحظورة مثل الكوكايين أو الأمفيتامينات.
اختلال نسب العناصر الغذائية فى الجسم مثل انخفاض مستويات البوتاسيوم أو المغنيسيوم.
إهمال علاج توقف التنفس أثناء النوم. 

وأكد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق فى تصريحات سابقة ، أن هناك أسبابا أخرى وراء انتشار الموت المفاجئ بين الشباب وهى: تناول المكملات وضغوط الحياة والحزن والصدمات العاطفية واختلال كهرباء القلب.

جمال شعبان
جمال شعبان
الموت المفاجئ النوبة القلبية أسباب الموت المفاجئ صلاة الفجر الشريان التاجي

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