فوائد الشاى الأخضر على الريق

فوائد شرب الشاي الأخضر على الريق لا تعد ولا تحصي، تقدم أخصائي التغذية دعاء نوير فوائد كثيرة لتناول الشاى الأخضر وبالأخص على الريق.

وأوضحت من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ما يلي.



١-تخفيف الوزن الزائد



شرب كوب من الشاي الأخضر على الريق يفقدك الوزن الزائد، حيث يسهم الشاي الأخضر في حرق الدهون، و يحارب تكونها كما ينظم عملية الايض ما يسهم في محاربة السمنة، و تخفيف الوزن الزائد بفاعلية شديدة.

٢_المحافظة على صحة القلب



شرب الشاي الأخضر على الريق يقوي عضلة القلب، حيث يخفض نسبة الكوليسترول الضار و يخفض ضغط الدم، و المداومة على تناوله يوميا على الريق يحافظ على سلامة و صحة القلب .

٣_مفيد للعظام و المفاصل



شرب كوب من الشاي الأخضر على الريق مفيد للعظام، حيث يحتوي الشاي الأخضر على عناصر تهدئ التهابات المفاصل و تحمي من الإصابة بالانزلاق الغضروفي و مضاعفاته الوخيمة على صحة الانسان .

٤_الحماية من السرطان



شرب الشاي الأخضر على الريق يحمي الجسم من السرطان، بسبب مضادات الأكسدة الموجودة بالشاي الأخضر بالاضافة إلى الفيتامينات التي تحارب الخلايا الخبيثة و تمنع نموها .

٥_مفيد للدماغ



تناول كوب الشاي الأخضر على الريق مفيد للدماغ، حيث ينشط الشاي الأخضر خلايا الدماغ و يزيد نشاطها و يعمل على تحسين الذاكرة، و يحمي من الاصابة بالزهايمر .

٦_مفيد للأسنان



الشاي الأخضر مفيد للأسنان، و خصوصاً لمن يعاني من رائحة الفم الكريهة، حيث يسهم تناول الشاي الأخضر على الريق في طرد الروائح الكريهة، و يزيد من قوة اللثة، و الاسنان، و يمنع الالتهابات .

٧_زيادة نشاط الجسم



تناول كوب الشاي الأخضر على الريق يزيد من نشاط الجسم، حيث تعمل مكونات الشاي الأخضر على منح الجسم قوة و حيوية غير مسبوقة، كما يعتبر مهدئ طبيعي للأعصاب، و يسهم في تخفيف التوتر و القلق.

٨_تعزيز الجهاز المناعي



تناول الشاي الأخضر يعزز الجهاز المناعي، و يفضل تناول كوب الشاي الأخضر يوميا على الريق لرفع مقاومة الجسم للأمراض الخطيرة، و رفع امكانية مهاجمته للعدوى و الفيروسات ، و حماية الجهاز الهضمي من الاضطرابات و المغص .