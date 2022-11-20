عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد الشاى الأخضر على الريق

فوائد الشاى الأخضر
فوائد الشاى الأخضر على الريق

فوائد شرب الشاي الأخضر على الريق لا تعد ولا تحصي، تقدم أخصائي التغذية دعاء نوير فوائد كثيرة لتناول الشاى الأخضر وبالأخص على الريق.

وأوضحت من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ما يلي. 
 

١-تخفيف الوزن الزائد


شرب كوب من الشاي الأخضر على الريق يفقدك الوزن الزائد، حيث يسهم الشاي الأخضر في حرق الدهون، و يحارب تكونها كما ينظم عملية الايض ما يسهم في محاربة السمنة، و تخفيف الوزن الزائد بفاعلية شديدة.

٢_المحافظة على صحة القلب


شرب الشاي الأخضر على الريق يقوي عضلة القلب، حيث يخفض نسبة الكوليسترول الضار و يخفض ضغط الدم، و المداومة على تناوله يوميا على الريق يحافظ على سلامة و صحة القلب .

٣_مفيد للعظام و المفاصل


شرب كوب من الشاي الأخضر على الريق مفيد للعظام، حيث يحتوي الشاي الأخضر على عناصر تهدئ التهابات المفاصل و تحمي من الإصابة بالانزلاق الغضروفي و مضاعفاته الوخيمة على صحة الانسان .

٤_الحماية من السرطان


شرب الشاي الأخضر على الريق يحمي الجسم من السرطان، بسبب مضادات الأكسدة الموجودة بالشاي الأخضر بالاضافة إلى الفيتامينات التي تحارب الخلايا الخبيثة و تمنع نموها .

٥_مفيد للدماغ


تناول كوب الشاي الأخضر على الريق مفيد للدماغ، حيث ينشط الشاي الأخضر خلايا الدماغ و يزيد نشاطها و يعمل على تحسين الذاكرة، و يحمي من الاصابة بالزهايمر .

٦_مفيد للأسنان


الشاي الأخضر مفيد للأسنان، و خصوصاً لمن يعاني من رائحة الفم الكريهة، حيث يسهم تناول الشاي الأخضر على الريق في طرد الروائح الكريهة، و يزيد من قوة اللثة، و الاسنان، و يمنع الالتهابات .

٧_زيادة نشاط الجسم


تناول كوب الشاي الأخضر على الريق يزيد من نشاط الجسم، حيث تعمل مكونات الشاي الأخضر على منح الجسم قوة و حيوية غير مسبوقة، كما يعتبر مهدئ طبيعي للأعصاب، و يسهم في تخفيف التوتر و القلق.

٨_تعزيز الجهاز المناعي


تناول الشاي الأخضر يعزز الجهاز المناعي، و يفضل تناول كوب الشاي الأخضر يوميا على الريق لرفع مقاومة الجسم للأمراض الخطيرة، و رفع امكانية مهاجمته للعدوى و الفيروسات ، و حماية الجهاز الهضمي من الاضطرابات و المغص .

السرطان الوزن حرق الدهون ضغط الدم صحة القلب الكوليسترول الضار سرطان الزهايمر فيتامينات عملية الفيتامينات ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للمطلقات والأرامل .. مساعدات نقدية من بنك ناصر وهذه الشروط

ولو حظك حلو هتقابلني .. كهربا يوجه رسالة بعد تعليق خالد الغندور على تصريحات محاميه | شاهد

أعراضه اشتهاء الملح.. قصة معاناة ملكة جمال الكون سوشميتا سين من مرض غريب

كولر يتخذ قرارا جديدا بشأن بيرسي تاو

من حافظ على قراءة هذه السورة يرى في جسده شفاء وبـ رزقه زيادة

إجراء حاسم من التعليم في جميع مدارس الجمهورية بسبب مشروبات +18 |فيديو

مشهد مروع..حريق ضخم في الأردن إثر انفجار مستودع بنزين| فيديو

البداية بـ 6 سلع أساسية | محافظ الإسكندرية يزف بشرى بشأن الأسعار

موضوعات متعلقة

أضرار الجنزبيل على المعدة والكلى والجهاز الهضمي

يخفف آلام الدورة الشهرية .. 10 فوائد لـ السمسم تعرفي عليها

10 فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند مضغ حبة قرنفل على الريق؟

نصائح لمرضى النقرس في عيد الأضحى

خبيرة تغذية تكشف أضرار شرب القهوة على الريق

ماذا يحدث لجسمك عند شرب عصير اللّيمون على الرّيق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الحليب مع الزنجبيل؟

مشروبات صيفية منعشة تساعد في حرق الدهون

ترشيحاتنا

تعرف على بديل كريم بنزيما بمنتخب فرنسا

تشكيل قطر والاكوادور المتوقع لإفتتاح كأس العالم2022

من حافظ على قراءة هذه السورة يرى في جسده شفاء وبـ رزقه زيادة

سعر الذهب اليوم 20-11-2022 في محلات الصاغة

خطة البرلمان تناقش الحساب الختامى للموازنة العامة 2021 - 2022..اليوم

كأس العالم.. موعد المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور وتردد القنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى اليوم العالمي لحقوق الطفل.. أطعمة تساعد على رفع مناعته

السفير المصري بـ لندن يشهد عرض فرقة بورسعيد للفنون الشعبية|صور

أعراضه اشتهاء الملح.. قصة معاناة ملكة جمال الكون سوشميتا سين من مرض غريب

بعد انفصالهما.. خطيبة تامر عاشور تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

فيديو

البرلمان الباكستاني يقر قانونا جديدا لمكافحة الاغتصاب.. تعرف عليه | فيديو جراف

تصرخ وتطلب الطعام.. الداخلية تكشف حقيقة حبس سيدة بشقة مهجورة في الإسكندرية

هل تختفي الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية؟.. تغطية خاصة

قرار هام بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ