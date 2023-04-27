أخبار التعليم| تحديد آليات التعامل مع الطلاب المصريين بالجامعات السودانية حفاظا على مستقبلهم.. قرار عاجل بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

واضحة وتناسب جميع المستويات| بشرى سارة بشأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

زفّ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشرى سارة للطلاب بشأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 .

قرار عاجل بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2023

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2023.

بجوائز مالية.. آداب عين شمس تنظم مسابقة سيف المعرفة |تفاصيل

أعلنت اللجنة العلمية باتحاد طلاب كلية الآداب جامعة عين شمس عن إقامة مسابقة علمية بعنوان “سيف المعرفة”، وذلك في اطار اهتمام جامعة عين شمس بتعزيز تنافسية التعليم و البحث العلمي في البلاد، وإيماناً بأن التحول الرقمى بالجامعة يمثل المحرك الرئيسى لكل مجالات الخطة الاستراتجية التى وضعتها الجامعة بهدف الوصول لتصنيف عالمى متقدم يواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع.

«المرأة والمجالس المحلية بين الآمال والتحديات».. ورشة عمل بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة|تفاصيل

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرا من الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن ورشة العمل التي عقدت بالكلية بعنوان "المرأة والمجالس المحلية في مصر - آمال وتحديات".

التعليم العالي تحدد آليات التعامل مع الطلاب المصريين بالجامعات السودانية حفاظا على مستقبلهم

وجّه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعقد اجتماع عاجل بين الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية وقيادات الوزارة؛ للتعرف على طلباتهم والإجابة عن الاستفسارات الخاصة بمستقبل دراستهم الجامعية، في ظل الظروف الحالية التي تشهدها جمهورية السودان الشقيق.

خبير تربوي يكشف العقبات المؤدية للتسرب من التعليم.. وهذه هي الحلول

قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن مشكلات التسرب من التعليم في مصر تعد من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع، وتشمل تحديات كثيرة، مثل تدني مستوى المعرفة والمهارات الأساسية لدى الطلاب، وتفاقم مشكلة التسرب المدرسي والانقطاع عن الدراسة، وقلة الاستثمار في التعليم وعدم توفير الميزانيات الكافية لتحسين البنية التحتية وتدريب المعلمين.

فوز طلاب جامعة العلمين الدولية بالمركز الأول بمسابقة بجامعة فيرجينيا تك الأمريكية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية تشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات الدولية؛ لصقل مهاراتهم وخبراتهم وتطوير معارفهم، من خلال الاحتكاك بمختلف المستويات العلمية، مما سيساهم في تأهيل الطلاب للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

استفاد منها مليون مواطن.. تعرف على دور الجامعات في القضاء على الأمية

تظل الأمية أحد أسباب المرض والفقر في الدول ، حيث حققت الجامعات المصرية وهيئة تعليم الكبار ومحو الأمية في مصر نقلة نوعية خلال السنوات الماضية، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تدشين مبادرة حياة كريمة من أجل حياة أفضل وتعليم يليق بالمصريين.

رابط أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم

رابط ارقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان عنه على موقع وزارة التربية والتعليم .

نصبوا اللجان وجهزوا الورق| 10 صور ترصد تجهيز المدارس لامتحانات الترم الثاني

أنهت المدارس استعداداتها النهائية لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 من الأسبوع القادم، وفي هذا التقرير ينشر موقع “صدى البلد”، صورا لأجواء تجهيز لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 ، وإعداد أوراق الإجابة المقرر توزيعها على الطلاب .