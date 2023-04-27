رابط ارقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان عنه على موقع وزارة التربية والتعليم .

وتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نسخة إلكترونية من ارقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 لجميع طلاب الثانوية العامة الموجودين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية ، على رابط ارقام جلوس الثانوية العامة 2023

وقد تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن كيفية الوصول إلى رابط ارقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن الان ترقب ظهور رابط ارقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه لن يتمكن الطالب من التعامل مع رابط ارقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 ، إلا من خلال البريد الإلكترونى المدرسى الموحد للطالب

شرط أساسي للتعامل مع رابط ارقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه لضمان سهولة التعامل مع رابط ارقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم ، لابد من أن يقوم الطالب بـ انشاء البريد الإلكترونى المدرسي من خلال الرابط التالي : https://office365.emis.gov.eg/

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد الإنتهاء إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي ، سيتمكن الطالب من التعامل من الدخول على رابط ارقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 https://moe-register.emis.gov.eg/ ، ثم يقوم الطالب بعد ذلك بإدخال البريد الإلكترونى المدرسى الموحد للطالب ، ثم يتم الضغط على أيقونة الاستعلام عن رقم الجلوس .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط ارقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 https://moe-register.emis.gov.eg/ لن يتيح للطالب فقط رقم جلوسه ، ولكنه من المقرر أن يتيح للطالب أيضا التعرف على مقر لجنته التي سيؤدي فيها امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها سوف تنشر رابط ارقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي يمكن متابعتها من خلال الضغط على https://www.facebook.com/egypt.moe