الليلة.. بدء تطبيق التوقيت الصيفي مع منتصف ليل الخميس "صباح الجمعة"

قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي، إنه وفقاً للقانون الصادر مؤخراً فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

سيتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل الموافق 28 أبريل 2023 (غدا)، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26 أكتوبر 2023.

كما نبهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين بشأن بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من اليوم الخميس ليلا، وذلك بتقديم الساعة 60 دقيقة.