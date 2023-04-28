عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن أماكن شاغرة في عدد من الوظائف.. تفاصيل

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية مع المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن اتاحة التقديم لأماكن شاغرة فى الوظائف التالية :

1- باحث أكاديمي في نمذجة التقييم المتكامل

2- باحث أكاديمي في اقتصاد التخفيف من آثار تغير المناخ على الأراضي

3- مطور برمجيات بحثية

واوضحت الأكاديمية أنه لمزيد من المعلومات حول شروط التقديم والمؤهلات عبر هذا الرابط.

 

txt

التعليم العالي: الدعم الفني للجامعات والتدريب على النشر الدولي من أهم أسباب التقدم

txt

التعليم العالي: نعمل على تحفيز الباحثين للنشر في المجلات الدولية

txt

القومي للبحوث: مواجهة ارتفاع درجات الحرارة بالصيف بهذه المشروبات

txt

تفاصيل تعاون الأعلى للجامعات مع أكاديمية الشرطة لتفعيل الحصول على شهادة التحول الرقمي

txt

طفرة في التصنيف الدولي للجامعات المصرية.. والتعليم العالي: تحفيز الباحثين على النشر في المجلات العالمية المرموقة

txt

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

txt

فوز طلاب جامعة العلمين الدولية بالمركز الأول بمسابقة بجامعة فيرجينيا تك الأمريكية

txt

«التعليم العالي» تشدد على ضرورة رفع وعي الطلاب بقضايا التغيرات المناخية والتحول الأخضر

txt

التعليم العالي تحدد آليات التعامل مع الطلاب المصريين بالجامعات السودانية حفاظا على مستقبلهم

txt

التعليم العالي: الفرصة الأخيرة للتقديم لوظيفتي ملحق ثقافي ومدير مكتب.. اليوم 


 

وكانا قد اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية وتطبيقاته في الشرق الأوسطSESAME نعلن عن الإصدار الأول لمحاضرات ودورة تدريبية BEATS للتصوير المقطعي بالأشعة السينية المزمع عقدها في مركز سيزامي يومي 6-7 يونيو 2023.

واوضحت سيتم نقل المحاضرات التي ستعقد في 6 يونيو عبر الإنترنت ،في 7 يونيو ستعقد جلسة تدريب عملية في خط الشعاع في SESAME ،والتي ستقتصر على عشرة مشاركين فقط، ستوفر المحاضرات والدورة التدريبية قاعدة معرفية نظرية وتجريبية للتصوير المقطعي بالإشعاع السينكروتروني، وتتضمن مشروع BEATS مرافق بحثية رائدة في الشرق الأوسط (SESAME ومعهد قبرص)ومنشآت إشعاع السنكروترون الأوروبية ALBA-CELLS (إسبانيا) ، DESY (ألمانيا) ، ESRF (فرنسا) ، Elettra (إيطاليا) ، INFN (إيطاليا) ، PSI (سويسرا) و SOLARIS (بولندا(، وسيتحمل مركز سيزامي نفقات السفر والإقامة للمتقدمين العشرة الناجحين الذين تم اختيارهم للمشاركة في التدريب العملي .

 

أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي التعليم العالي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا جامعة العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة إمام عاشور | لاعب الزمالك السابق : مفاجآت في السوبر المصري

هجمة شتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

محاولات لمنع بيعه بالأسواق.. علامة بالبطيخ تكشف حقنها بمادة التينيك

بمبلغ يبدأ من 500 جنيه..تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة

لأول مرة.. تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تحذير عاجل | الأرصاد: مفاجأة في حالة الجو حتى منتصف الأسبوع المقبل

أخبار الأهلي.. حبس 30 مشجعا.. قرار صارم من الخطيب ضد ثنائي الطائرة.. وصدمة قبل مواجهة الرجاء

معلق رياضي: عدم إيقاف كهربا جريمة.. وسأقطع علاقتي بالزمالك إذا لعب السوبر

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: الدعم الفني للجامعات والتدريب على النشر الدولي من أهم أسباب التقدم

التعليم العالي: نعمل على تحفيز الباحثين للنشر في المجلات الدولية

القومي للبحوث: مواجهة ارتفاع درجات الحرارة بالصيف بهذه المشروبات

تفاصيل تعاون الأعلى للجامعات مع أكاديمية الشرطة لتفعيل الحصول على شهادة التحول الرقمي

طفرة في التصنيف الدولي للجامعات المصرية.. والتعليم العالي: تحفيز الباحثين على النشر في المجلات العالمية المرموقة

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

فوز طلاب جامعة العلمين الدولية بالمركز الأول بمسابقة بجامعة فيرجينيا تك الأمريكية

«التعليم العالي» تشدد على ضرورة رفع وعي الطلاب بقضايا التغيرات المناخية والتحول الأخضر

ترشيحاتنا

شاهد .. فورد  F-150 Raptor R تتحول لـ وحش سداسي العجلات 6X6

أشبه بكنز علي بابا..العثورعلى 175 قطعة نقدية مخبأة لمدة 2000عام بغابة إيطالية|تابع

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن الأمريكيين الموجودين في السودان

أفضل دعاء يوم الجمعة.. ردده قبل الفجر أو بعد صلاة العصر

شوبير يكشف تفاصيل جلسة أوسوريو مع خماسي الزمالك

مصر تتهم نتفليكس بالتزييف وارتكاب مغالطات صارخة في فيلم كليوباترا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكراه|فؤاد الأول.. محطات مثيرة بحياة ملك مصر..وخلافه التاريخي مع سعد زغلول

لغز محير.. لماذا توقف المصريون القدماء عن بناء الأهرامات؟

ربع مليون جنيه .. سعر حقيبة غادة عبد الرازق تصدم جمهورها | شاهد

مش هتعرفها.. شاهد مي كساب قبل وبعد تكميم المعدة

فيديو

عمره 89.. مسن يتمتع بلياقة غير متوقعة.. شاهد

وفاة الشيخ عبد الله كامل .. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا «فيديوجراف»

يشبه السلحفاه.. طفل النينجا مولود بحالة جلدية نادرة| ما القصة ؟

تقارير صفراء.. الكرملين يصدر بيانا عن مزاعم محاولةإغتيال فلاديمير بوتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ