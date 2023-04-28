البحث العلمي تعلن أماكن شاغرة في عدد من الوظائف.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية مع المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن اتاحة التقديم لأماكن شاغرة فى الوظائف التالية :

1- باحث أكاديمي في نمذجة التقييم المتكامل

2- باحث أكاديمي في اقتصاد التخفيف من آثار تغير المناخ على الأراضي

3- مطور برمجيات بحثية

واوضحت الأكاديمية أنه لمزيد من المعلومات حول شروط التقديم والمؤهلات عبر هذا الرابط.









وكانا قد اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية وتطبيقاته في الشرق الأوسطSESAME نعلن عن الإصدار الأول لمحاضرات ودورة تدريبية BEATS للتصوير المقطعي بالأشعة السينية المزمع عقدها في مركز سيزامي يومي 6-7 يونيو 2023.

واوضحت سيتم نقل المحاضرات التي ستعقد في 6 يونيو عبر الإنترنت ،في 7 يونيو ستعقد جلسة تدريب عملية في خط الشعاع في SESAME ،والتي ستقتصر على عشرة مشاركين فقط، ستوفر المحاضرات والدورة التدريبية قاعدة معرفية نظرية وتجريبية للتصوير المقطعي بالإشعاع السينكروتروني، وتتضمن مشروع BEATS مرافق بحثية رائدة في الشرق الأوسط (SESAME ومعهد قبرص)ومنشآت إشعاع السنكروترون الأوروبية ALBA-CELLS (إسبانيا) ، DESY (ألمانيا) ، ESRF (فرنسا) ، Elettra (إيطاليا) ، INFN (إيطاليا) ، PSI (سويسرا) و SOLARIS (بولندا(، وسيتحمل مركز سيزامي نفقات السفر والإقامة للمتقدمين العشرة الناجحين الذين تم اختيارهم للمشاركة في التدريب العملي .