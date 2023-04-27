التعليم العالي: نعمل على تحفيز الباحثين للنشر في المجلات الدولية

استطاعت الجامعات المصرية بتحقيق تقدم كبير على مدار الفترة الماضية، في التصنيفات العالمية، لتحقق الجامعات المصرية مكانة هامة تتمكن من خلالها جذب عدد أكبر من الطلاب الوافدين ، حيث إن تحقيق هذه الإنجازات ودخول التصنيفات يتم بتحقيق معايير متعدده.

ومن جانبه قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التصنيفات الدولية تعتمد على العديد من المعايير منها، "السمعة الأكاديمية، نسبة الأساتذة إلى الطلبة، البحث الأكاديمي، نسبة الأساتذة الدوليين، نسبة الطلبة الأجانب".

وأضاف المصدر أن تقدم الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية فى التصنيفات الدولية المختلفة سببه إجراءات هامة تمت خلال الفترة الماضية، حيث تقوم الجامعات والمراكز والهيئات البحثية بتحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التى تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا.