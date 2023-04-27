القومي للبحوث: مواجهة ارتفاع درجات الحرارة بالصيف بهذه المشروبات

قال الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن هناك مشروبات وأغذية صحية لتجنب حرارة الصيف، حيث أنه مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يؤدى إلى إفراز الجسم للعرق للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية وتناسبها مع درجة حرارة الجو، وزيادة العرق تؤدى إلى الشعور بالإجهاد والإرهاق والتعب نتيجة خروج بعض العناصر المعدنية مع العرق والتي تحافظ على عملية انقباض وانبساط العضلات.



وأشار إلى أن هناك بعض المشروبات والأغذية التي تساهم في ترطيب الجسم في الطقس الحار، على رأسها الماء فمن الضروري شرب كمية كبيرة من المياه للمحافظة على جسم بارد وخال من السموم، حيث تعمل الماء على تنظيم درجة حرارة الجسم وهى من أفضل الوسائل للشعور بالحيوية والنشاط في فصل الصيف، لأنه يمد الجسم بما يحتاجه من سوائل، لذا ينصح بتناول لترين علي الأقل إلى 3 لترات مياه يوميا في الأيام الحارة وتعمل المياه الباردة على ايقاظ الحواس بالجسم.



وأوضح أن المشروبات الباردة مثل العصائر الطبيعية، والكوكتيلات المتنوعة التي تحتوي على العنب والتوت والفراولة والتفاح مع مكعبات الثلج والتى ستكون بالتأكيد منعشة وصحية في نفس الوقت، بينما عصير الليمون بالنعناع من الحمضيات المرطبة والمنعشة للإنسان في الطقس الحار التي تساعد على التقليل من الشعور بالإجهاد والتعب كما يعمل مع النعناع على تهدئة الأعصاب.



وأكد لصدى البلد أن مشروب العرقسوس يحتوي على بعض المكونات التي تعادل في حلاوتها أكثر من حلاوة السكر العادي، كما أنه طارد للبلغم ويحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساعد في الوقاية من الأمراض السرطانية، كما أنه يساعد في علاج التهابات المعدة وتقوية جهاز المناعة.



وتابع: "مشروب الخروب هو مرطب ومضاد للميكروبات ينشط إفراز العصارة المرارية مما يسهم في هضم الدهون، ويهدئ الحركة الزائدة للأمعاء بالإضافة إلى مشروب التمر هندي فهو يفيد في حالات الإمساك والاضطرابات المعوية والكسل لاحتوائه على مجموعة من الأحماض والمعادن المفيدة، كما أنه يطهر الجسم من الجراثيم .