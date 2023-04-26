التعليم العالي تعلن تفاصيل التقديم بالدورات المتخصصة في جامعة بروما

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة المكتب الثقافى بروما بأن جامعة Uni Camillus “الجامعة الدولية للصحة والعلوم الطبية”، فتحت باب القبول فى الدورات المتخصصة للمهن الصحية تخصص :

التمريض ( باللغة الإنجليزية).

العلاج الطبيعى (باللغة الإنجليزية).

علم الأشعة والتصوير التشخيصى وتقنيات العلاج الإشعاعى (باللغة الإنجليزية).

الولادة ( بالإيطالية).

تقنيات المختبرات الطبية الحيوية ( بالإيطالية).

وأوضح أنه قد بدأ التسجيل فى 21 فبراير2023 ومستمر حتى 7 يونيو 2023، وذلك للإطلاع على كافة شروط التقدم وزيارة موقع الجامعة يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.