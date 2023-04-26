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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

للمساعدة على التركيز والمذاكرة.. «القومي للبحوث» يوضح أفضل الأطعمة خلال فترة الامتحانات

القومي للبحوث
القومي للبحوث

قال الدكتور أحمد سعيد أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن التغذية في فترة الامتحانات، تلعب دوراً مهماً في حياتنا العملية والنفسية والصحية ويعتبر النظام الغذائي محطة أساسية في الاختبارات الحياتية، وبالتالي قد تؤثر بعض الأطعمة على مزاجنا وقدرتنا على التركيز.. وهذا ما يجعلها من القواعد الأساسية والضرورية التي يجب الحرص عليها خلال فترة الامتحانات.  


وأضاف سعيد أنه من المهم جداً الاهتمام بتناول طعام صحي قبل أشهر من الامتحان واتّباع نظام غذائي يحتوي على كل المكونات الغذائية، بالإضافة الي الزيوت المفيدة غير المشبعة كزيت الزيتون والأفوكادو والأوميجا 3 مثل الجوز والأسماك الدهنية (السلمون والتونا والسردين) إذ تبين أن الزيوت المفيدة غير المشبعة تُعزز الذاكرة وتساعد على التركيز وتحمي الدماغ.

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وأشار لـ صدى البلد إلى أن هناك أطعمة تحمي الدماغ وتساعد علي التركيز، كذلك تعتمد الحمية على الأوراق الخضراء مثل البقدونس، النعناع، الزعتر الأخضر بالإضافة إلى البروكلي. 

هذه الخضروات غنية بالفيتامين A وC وهي مواد ضد الأكسدة وتحمي خلايا الدماغ، أما من بين الأطعمة التي تحتوي على مواد ضد الأكسدة والتي تحمي خلايا الدماغ، يمكن التركيز على الفاكهة الطازجة، وأهمها اللون الأحمر كالتين، العنب، الكرز، الفراولة والتوت، بالإضافة إلى الشاي الأخضر كما يعتبر البيض (المسلوق) مفيداً جداً، فهو يُشعرنا بالشبع ويساعدنا على السيطرة على معدل السكر في الدم، ما يساعد على التركيز.. بالإضافة إلى احتوائه على مادة الكولين المفيدة للدماغ.

أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث المركز القومى للبحوث فترة الامتحانات النفسية والصحية الاختبارات الحياتية طعام صحي الامتحان

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