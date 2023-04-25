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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة برج العرب التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية العلوم والنقل البحري

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

وقعت جامعة برج العرب التكنولوجية، بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ بهدف تبادل الإمكانيات والخبرات المتاحة في المجالات البحثية والتكنولوجية المختلفة بين الجانبين.

ووقع بروتوكول التعاون، الدكتور  محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، ود. إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بمقر الأكاديمية بالإسكندرية.

ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ استراتيجية الجامعة لتدريب الطلاب عمليًا وفنيًا داخل المؤسسات والشركات الصناعية والتكنولوجيا المختلفة؛ للاستفادة من الخبرات العلمية والعملية المُتنوعة التي تقدمها تلك المؤسسات، لافتًا إلى أهمية دعم التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات والجهات البحثية والصناعية، وكذلك الاستفادة من المعامل والأجهزة والآلات المتوفرة لدى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لاستخدامها في التدريب المهني، لصقل مهارات الطلاب؛ لضمان تأهيل الخريجين للاندماج في سوق العمل.

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وأشار رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية إلى أن مجالات التعاون ستشمل التدريس والتدريب المهني والعملي والميداني لطلاب الجامعة طبقًا للتخصصات المتوافقة بين الجامعة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتنظيم ورش عمل بالتنسيق مع الطرفين، بالاضافة إلى التعاون في مجالات الدراسات العليا لدرجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه والمُشاركة العملية لتبادل الخبراء بين الطرفين من أعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه، أكد رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على أهمية التعاون المُشترك والاستفادة من الطاقات البشرية، والتجارب البحثية والعملية لدى الجانبين، مشيرًا إلى أهمية احتضان الأفكار والابتكارات التكنولوجية للطلاب والخريجين وتوفير البيئة المناسبة للدعم الفني واللوجيستي لها؛ لإنشاء مشروعات صغيرة تدعم التنمية المُستدامة المُتفق عليها، بالإضافة إلى السماح لخريجي معهد الدراسات التقنية والمهنية بمجمع الصناعات بالأكاديمية باستكمال الدراسة بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة برج العرب التكنولوجية بنظام (2+2)، وذلك وفقًا لما يتم الاتفاق علية من قبل الطرفين.
 
شهد فعاليات توقيع البروتوكول، د. عبير قاسم نائب رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب، ود. إبراهيم الفحام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة برج العرب التكنولوجية، ود. رانيا الشرقاوي عميدة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة برج العرب التكنولوجية ود. خالد الكيلاني عميد مجمع خدمة الصناعة بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ود. عمرو الحلو عميد اتفاقيات والتعاون المشترك بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وأ. محمد شبل المُتحدث الرسمي باسم جامعة برج العرب التكنولوجية وأ. شيماء حسين مسئولة العلاقات العامة بمكتب رئيس الجامعة، وأ. إسلام الشمسي مسئول العلاقات العامة بمكتب نائب رئيس الجامعة.

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