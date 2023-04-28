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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعصير مذهل.. ممثلة أربعينية شهيرة تكشف سر رشاقتها وظهورها أصغر لسنوات

صدى البلد

شاركت الممثلة ريس ويذرسبون البالغة من العمر 46 سنة  سر تمتعها بالشباب الدائم مؤكدة أنها تحرص على تناول عصير مغذي تتناوله من عقد من الزمان يساعد على تحسين مظهر الجلد والشعر والأظافر وإنقاص الوزن.

وفقا لموقع اكسبريس كشفت ريس ويذرسبون  أنها كانت تستمتع بهذا المشروب الصحي واللذيذ منذ أقل من عقد بقليل ، أي حوالي ثماني أو تسع سنوات.

يتكون العصير من خضروات ويتم تناوله في حوالي الساعة 10 أو 11 صباحًا وهو من أنواع العصير التي تبقيها  ممتلئة حتى حوالي الساعة 1 مساءً.

كيفية صنع عصير ريس الصحي

 

رأسان من الخس الروماني

نصف كوب سبانخ

نصف كوب ماء جوز الهند

موزة واحدة

تفاحة واحدة

كمثرى واحدة

ليمونة واحدة

طريقة تحضير العصير

 

1. يقطع الخس والفواكه والخضروات إلى قطع صغيرة ثم يقطع قشر الليمون عن الليمون ولكن مع ترك البذور.

2. يتم وضع جميع المكونات في الخلاط مع السبانخ ثم أضيفي ماء جوز الهند واخلطيهم معًا.

عندما يتم مزج العصير بالكامل ، يمكنك "إضافة أي شيء إليه" ، بما في ذلك مسحوق البروتين أو زبدة اللوز أو بذور الكتان.

ريس ويذرسبون المشروب الصحي الشباب الدائم انقاص الوزن

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