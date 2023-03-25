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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريس ويذرسبون تنفصل عن زوجها بعد 12 عاما

ريس ويذرسبون وزوجها
ريس ويذرسبون وزوجها

قررت الممثلة الشهيرة ريس ويذرسبون الانفصال عن زوجها جيم توث، بعد زواج دام 12 عاما، وأعلنت الخبر في بيان لها عبر انستجرام. 

 

وقالت ريس ويذرسبون إنها وزوجها اتخذا قرارا صعبا بالانفصال، ومعبرة عن تقديرها للسنوات التي استمتعا فيها سويا، والآن جاء وقت الانفصال والطلاق بلطف واحترام متبادل لحياتهما سويا. 

 

وأكدت ريس ويذرسبون في بيانها على أن أولويتها الكبرى حاليا هي ابنها وعائلتها، واصفة المرحلة المقبلة بأنها ليست سهلة، وشخصية للغاية، وطلبت من الجميع احترام خصوصيتهما. 

 

لمشاهدة البيان من هنا

 

ريس ويذرسبون وجيم توث لديهما ابنا يدعى جيمس ويبلغ من العمر 10 سنوات، وهي أيضا لديها ابنه تبلغ من العمر 23 عاما، وابنا 19 عاما من زواجها السابق بالممثل ريان فيليب الذي انفصلت عنه عام 2008. 

 

عرضت منصة نتفليكس مؤخرا فيلم ريس ويذرسبون وأشتون كوتشر الجديد Your Place or Mine، وتدور أحداثه حول صديقين قررا أن يتبادلا حياتهما ومنازلهما ما بين لوس أنجلوس ونيويورك، ويحقق كلا منهما أحلاما كانت مؤجلة، بعدما كانا يعتقدان أن حياتهما أفضل فيما سبق.

 

اشتهر أشتون كوتشر فيما سبق بتقديم العديد من الأفلام الرومانسية، والكوميدية أيضا وحققت نجاحا كبيرا، منها No Strings Attached، و Killers وغيرهم. 

 

 

تشارك شركة ريس ويذرسبون Hello Sunshine في إنتاج الفيلم رغم إعلان أمس بيعها لإحدى الشركات الكبرى في صفقة ضخمة بلغت 900 مليون دولار.

ريس ويذرسبون انستجرام Hello Sunshine منصة نتفليكس هوليوود

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