ريس ويذرسبون وأشتون كوتشر يستعيدان الرومانسية في فيلم Your Place or Mine

انطلق عرض فيلم Your Place or Mine عبر منصة نتفليكس منذ يومين، وتصدر قوائم المشاهدة على الفور، وهو بطولة ريس ويذرسبون وأشتون كوتشر.

واحتفل أبطال فيلم Your Place or Mine بالعرض الخاص به منذ أيام، وتألق أبطاله على السجادة الحمراء، فيما يشارك في بطولته أيضا كل من جيسي ويليامز، وزوي تشاو، ستيف زهان وغيرهم.

تدور أحداث فيلم ريس ويذرسبون وأشتون كوتشر الجديد Your Place or Mine، حول صديقين قررا أن يتبادلا حياتهما ومنازلهما ما بين لوس أنجلوس ونيويورك، ويحقق كلا منهما أحلاما كانت مؤجلة، بعدما كانا يعتقدان أن حياتهما أفضل فيما سبق.

اشتهر أشتون كوتشر فيما سبق بتقديم العديد من الأفلام الرومانسية، والكوميدية أيضا وحققت نجاحا كبيرا، منها No Strings Attached، و Killers وغيرهم.

تشارك شركة ريس ويذرسبون Hello Sunshine في إنتاج الفيلم رغم إعلان أمس بيعها لإحدى الشركات الكبرى في صفقة ضخمة بلغت 900 مليون دولار.

وتنتظر ريس ويذرسبون عرض الجزء الثالث من مسلسل The Morning Show الحاصل على الجديد من الجوائز بعد طرح مواسمه الأولى منصة أبل تي في.