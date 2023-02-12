عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريس ويذرسبون وأشتون كوتشر يستعيدان الرومانسية في فيلم Your Place or Mine

أبطال الفيلم
أبطال الفيلم

انطلق عرض فيلم Your Place or Mine عبر منصة نتفليكس منذ يومين، وتصدر قوائم المشاهدة على الفور، وهو بطولة ريس ويذرسبون وأشتون كوتشر. 

 

واحتفل أبطال فيلم Your Place or Mine بالعرض الخاص به منذ أيام، وتألق أبطاله على السجادة الحمراء، فيما يشارك في بطولته أيضا كل من جيسي ويليامز، وزوي تشاو، ستيف زهان وغيرهم. 

تدور أحداث فيلم ريس ويذرسبون وأشتون كوتشر الجديد Your Place or Mine، حول صديقين قررا أن يتبادلا حياتهما ومنازلهما ما بين لوس أنجلوس ونيويورك، ويحقق كلا منهما أحلاما كانت مؤجلة، بعدما كانا يعتقدان أن حياتهما أفضل فيما سبق. 

 

اشتهر أشتون كوتشر فيما سبق بتقديم العديد من الأفلام الرومانسية، والكوميدية أيضا وحققت نجاحا كبيرا، منها No Strings Attached، و Killers وغيرهم. 

 

تشارك شركة ريس ويذرسبون Hello Sunshine في إنتاج الفيلم رغم إعلان أمس بيعها لإحدى الشركات الكبرى في صفقة ضخمة بلغت 900 مليون دولار.

وتنتظر ريس ويذرسبون عرض الجزء الثالث من مسلسل The Morning Show  الحاصل على الجديد من الجوائز بعد طرح مواسمه الأولى منصة أبل تي في.

Your Place Or Mine نتفليكس أشتون كوتشر ريس ويذرسبون افلام نتفليكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموضوع انتهي .. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء

بالبدلة الحمراء على المشنقة..حقيقة تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته

تحرك جديد.. مفاجأة في أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

مفاجأة.. فرج عامر يصارح جماهير الأهلي بحقيقة الحالة الصحية لـ الخطيب

عكس التوقعات.. تحرك مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

أقرب للتنجيم.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبا

قرار عاجل من وزارة التعليم لجميع المدارس.. شاهد

فيديو أمام المحكمة|رسائل تحذير من مرتضى منصور: «اللي هيقرب من النادي يتحمل»

موضوعات متعلقة

سرقة في باريس.. تفاصيل مسلسل Berlin قبل طرحه على نتفليكس

وفاة بطل مسلسل نتفليكس الشهير Lupin عن عمر 56 عاما

ترشيحاتنا

نسألكم الدعاء.. صبا مبارك تنعى خالتها برسالة مؤثرة على إنستجرام

رقص ولبس مثير..أعمال منافية للأداب وراء سجن فتاة التيك توك موكا حجازي

تحذير صادم من الأمم المتحدة بشأن تداعيات زلزال سوريا وتركيا

اتحاد الكرة يكشف خليفة عصام الحضري بالمنتخب الأوليمبي..شاهد

الارصاد الجوية.. نصائح مرورية للقيادة بأمان أثناء المطر

ننشر تفاصيل مشاركة جامعة عين شمس في مشروع حياة كريمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مطبخك.. علاج الشعر الأبيض للأبد بـ5 مكونات

أمير كرارة وأشرف زكي يقدمان العزاء في والد شريف إدريس.. صور

استبدل طبيبك.. حيوانات قد تكون قادرة على اكتشاف أمراض كارثية

خطفت قلوب الملايين.. مفاجأة سارة عن أسرة الطفلة شغف بعد زلزال سوريا

فيديو

الطفل المادي.. استشارية تحذر من الأساليب الخاطئة في تربية الصغار| فيديو

دوّر في حاجاتك القديمة.. تليفون نوكيا 3310 بـ40 ألف جنيه وأكثر "فيديوجراف"

رميناه بماضيه وحكايته.. ياسمين صبري تثير الجدل وترقص على أغنية غلبان

5 أشخاص يحضرون لحظة إعدام قاتل نيرة أشرف .. من هم ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ