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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيع شركة ريس ويذرسبون للإنتاج الإعلامي مقابل 900 مليون دولار

ريس ويذرسبون
ريس ويذرسبون

باعت الممثلة الأمريكية ريس ويذرسبون شركتها للخدمات الإعلامية Hello Sunshine في صفقة ضخمة بلغت 900 مليون دولار، إلى مجموعة استثمارية بحسب موقع فاريتي. 

تفاصيل صفقة بيع شركة ريس ويذرسبون 

لن تتخل ريس ويذرسبون عن شركتها التي أسستها عام 2016، وستنضم إلى مجلس الإدارة الجديد في دور الإشراف على العمليات اليومية للشركة وستظل من بين أهم المساهمين في رأس المال. 

وقالت ريس ويذرسبون في بيان لها، إن هذا الحدث يمثل لحظة هائلة في حياتها، فهي أنشأت هذه الشركة لمحاولة تغيير طريقة التعامل مع جميع النساء في وسائل الإعلام، وازدهر دورها على مدار السنوات القليلة الماضية من خلال الكتب والأفلام والأعمال التلفزيونية التي أشرفت عليها. 

ووصفت ريس ويذرسبون صفقة بيع شركتها Hello Sunshine بأنها خطوة كبيرة إلى الأمام ستمكنها من سرد المزيد من القصص المسلية وتسليط الضوء على حياة النساء على مستوى العالم. 

تلقت شركة Hello Sunshine اهتماما كبيرا من قبل شركات كبرى للاستحواذ عليها منها شركة أبل التي تنتج المسلسل الأحدث لريس ويذرسبون The Morning Show، لكن المحادثات لم تسفر عن أي شيء في النهاية. 

بيع Hello Sunshine ينذر بموجة جديدة من عمليات الاستحواذ على شركات تقديم المحتوى الإعلامي، خاصة أن عدد من الشركات أصبحت على وشك إبرام صفقات مماثلة. 

تتضمن مكتبة مشاريع شركة Hello Sunshine الفيلم الشهيرة Gone Girl، ومسلسل Big Little Lies، ولديها قائمة مرتقبة من برامج الأطفال غير معلن عن تفاصيلها حتى الآن. 

تنتظر ريس ويذرسبون عرض الجزء الثاني من مسلسل The Morning Show  الحاصل على الجديد من الجوائز بعد طرح منصة أبل تي في الفيديو الدعائي الاول له منتصف يونيو الماضي. 

المسلسل الذي تقوم ببطولته ريس ويذرسبون مع جينيفر أنيستون، تشهد أحداث الموسم الثاني منه مفاجآت عديدة من بينها مغادرة أليكس ليفي أو جينيفر أنيستون لبرنامجها الذي حرصت على تقديمه لسنوات طويلة وترك شريكتها برادلي جاكسون بمفردها مع مقدم برامج جديد.

يشارك جينيفر أنيستون وريس ويذرسبون في بطولة The Morning Show كل من ستيف كارل، جاك دافينبورت، بيلي كرودوب، ونيستور كاربونيل. .

من المقرر طرح المسلسل يوم 17 سبتمبر المقبل عبر منصة أبل تي في بلس، بعد تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا. 

ريس ويذرسبون Hello Sunshine بيع شركة ريس ويذرسبون جينيفر أنيستون The Morning Show

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