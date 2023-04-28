رخا حسن : مصر تمتلك خبرات كبيرة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة مستشار النمسا إلى مصر تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في العديد من المجالات من بينها الهيدروجين الأخضر للمحافظة على البيئة وحياة الإنسان.



تابع السفير رخا أحمد حسن، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كما تم بحث التعاون في مجالات النقل والزراعة والثروة الحيوانية خاصة في ظل تميزها في هذه الملفات الهامة وإنتاج اللحوم والألبان، بالإضافة إلى السياحة.



وأشار السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن النمسا تعاني بشدة من الهجرة غير الشرعية، في ظل الأزمات الكبيرة التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، مشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهد للقضاء عليها.



أضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، مصر تمتلك خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه منذ اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

