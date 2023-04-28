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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار مصر على مدار 24 ساعة .. السيسي يستقبل مستشار النمسا.. ومدبولي: الباب مفتوح أمام المستثمرين

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء

أخبار مصر.. استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي مستشار النمسا "كارل نيهامر" بقصر الاتحادية… كما ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكارل نيهامر، المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، مائدة مستديرة مشتركة حضرها مسئولون رفيعو المستوى من حكومتي البلدين .. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

 

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

الرئيس السيسي يستقبل مستشار النمسا في قصر الاتحادية
استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، مستشار النمسا "كارل نيهامر" بقصر الاتحادية…

وزيرة التضامن تفتتح مشروع محطة تحلية وبئر مياه بشمال سيناء
افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مشروع محطة تحلية قبر عمير بمركز الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، والتي قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحمل تكلفة إنشائها في ظل بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة شمال سيناء…

مدبولي والمستشار النمساوي يشهدان توقيع بروتوكولات مشتركة
 شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،و المستشار النمساوى كارل نيهامر، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون قبل بدء المائدة المستديرة لمجتمع الأعمال المصرى النمساوى .

توطين صناعة إنتاج مفاتيح وتفريعات السكك الحديدية في مصر بشراكة نمساوية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  وكارل نيهامر،  المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، مراسم توقيع عقدي شراكة وتصنيع وتوريد مفاتيح السكك الحديدية بورشة "العباسية"

مدبولي ومستشار النمسا يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لرفع كفاءة ماكينات تجديد السكة الحديد
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكارل نيهامر، المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، مراسم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

مدبولي لرجال أعمال نمساويين: باب مصر مفتوح أمام الشركات الراغبة في الاستثمار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكارل نيهامر، المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، مساء اليوم، مائدة مستديرة مشتركة حضرها مسئولون رفيعو المستوى من حكومتي البلدين، وممثلون عن مجتمع الأعمال المصري والنمساوي.

مصر توقع اتفاقًا لإصلاح وإعادة تأهيل معدات بالسكة الحديد.. تفاصيل
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكارل نيهامر، المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، مراسم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر

مستشار النمسا لمدبولي: تاريخ طويل من العلاقات الثنائية الحيوية تجمع بين القاهرة وفيينا
وأشار  "نيهامر" إلى أن العلاقات الممتازة بين البلدين أسفرت عن علاقات اقتصادية قوية وناجحة بالنسبة للجانبين، لافتاً إلى أن حجم التجارة بين النمسا ومصر في العام الماضي كان يُقدر بحوالي 400 مليون يورو.

365 ألف تذكرة خلال 3 أسابيع لمشاهدة "رمسيس وذهب الفراعنة" بباريس
انعقد، منذ قليل، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك، واستهله الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بتقديم التهنئة للأعضاء بمناسبة عيد الفطر المبارك…


أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

موعد إجازة عيد العمال 2023 في مصر
تأتي إجازة عيد العمال 2023 في الأول من شهر مايو، وهو يوم الاثنين المقبل، على أن يتم ترحيل إجازة عيد العمال 2023 إلى يوم الخميس 4 مايو، وفق إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

العربية للتصنيع توقع اتفاقية شراكة مع مصنع عوازل السعودي لتوطين تكنولوجيا النانو
أكد اللواء مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتعزيز الشراكات والتعاون مع الدول العربية الشقيقة، وفتح مجالات جديدة للإستثمار وتوطين التكنولوجيا من خلال انتاج منتجات عربية مشتركة، وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية.

من العاصمة الإدارية.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة الخطط الاستثمارية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء بمقر العاصمة الإدارية لمناقشة عدد من الملفات.
كائنات بحرية مهددة بالانقراض حول العالم.. تعرف عليها
تقاتل العديد من الأنواع البحرية من أجل البقاء على قيد الحياة بسبب التدخل البشري، والصيد الجائر، وتغير المناخ، والتلوث، والانسكابات النفطية، وتصادمات القوارب، وكلها مشاكل من صنع الإنسان تؤدي إلى قائمة من الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض.

رسميا.. موعد صرف معاش شهر مايو| 11 مليون مستفيد من الزيادة الجديدة
تبدأ عملية صرف معاش شهر مايو 2023 بالزيادة الجديدة، صباح يوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023، وذلك من خلال جميع منافذ الصرف.

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