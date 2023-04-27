كائنات بحرية مهددة بالانقراض حول العالم.. تعرف عليها

تقاتل العديد من الأنواع البحرية من أجل البقاء على قيد الحياة بسبب التدخل البشري، والصيد الجائر، وتغير المناخ، والتلوث، والانسكابات النفطية، وتصادمات القوارب، وكلها مشاكل من صنع الإنسان تؤدي إلى قائمة من الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض.

ويمكن أن يؤثر اختفاء الحيوانات البحرية بشكل كبير على النظام البيئي بأكمله، باختصار، يحتاج العالم إلى حياتنا البحرية للبقاء على قيد الحياة، فهناك قائمة من الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض، والتي تتكون من الزواحف والثدييات والأسماك ومعرفة أسباب انقراضها.

سمكة شيطان البحر العملاقة

أسماك عملاقة تبحر بسرعة كبيرة في مياه البحر الأحمر، كما توجد بنسبة أكبر في المحيط الهادئ، تصطادها دول في شرق آسيا لاستخدامها في الطب إيمانا بأنها تشفي الجسد من الأمراض، هي أسماك المانتا راي المهددة بالانقراض، والمعروفة بـ"شيطان البحر العملاق".

إنَّ أسماك المانتا راي أو المعروفة بلقب "الشيطان" تعتبر من أكبر أنواع هذه الفصيلة من الأسماك الموجودة في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية بجميع أنحاء العالم، بما في ذلك البحر الأحمر.

وبحسب المعلومات القليلة المعروفة عنها، فإنّ سمكة المانتا يمكن أن يصل طول زعانفها إلى 7 أمتار.

تتغذى على الكائنات الصغيرة في المياه والتي تسمى “العوالق الحيوانية”، وهي ليست مؤذية للإنسان، ولديها أحد أكبر الأدمغة في العالم.

وعن سبب إطلاق اسم الشيطان عليها، تقول: "نظراً لامتلاكها زعانف تمتد لخارج وجهها، وتشبه نوعاً ما القرون، لذا فقد شبهت بالشيطان، ورغم أنّ اسمها يبعث على التهديد، فإنّ هذه الأنواع غير ضارة إطلاقًا للبشرية".

القرش الحوتي

القرش الحوتى "بهلول" وهو أحد القروش الضخمة، والذى رغم حجمه الكبير إلا أنه مسالم جدا، ويسبح حوله السياح دون وجود أى خطر عليهم.

ويتردد القرش الحوتي بشكل دائم على شواطئ البحر الأحمر، والحياة البحرية والمائية مطمئنة لتواجد مثل هذه الحيوانات صديقة الإنسان والمهددة بالانقراض.

عروس البحر

عروس البحر من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، ورغم وجود كميات محدودة فى أماكن معروفة، إلا أنها من وقت لآخر تظهر فى أماكن غير متوقعة، وهذا يؤكد تعافى البيئة البحرية.

الدلافين

الكائنات البحرية الفريدة ونادرة الظهور، الدلافين التى أطلق عليها اسم القاتل الكاذب، وهى من أنواع الدلافين نادرة الظهور، لكنها من فصيلة الحيتان، حيث سميت باسم القاتل الكاذب لكونها تشبه الحيتان القاتلة.

السلاحف البرية

من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض والتى يتكرر ظهورها أيضا "السلاحف البرية"، ومن المعلوم أن هذا النوع من السلاحف البحرية من الأنواع المستوطنة بالسواحل المصرية بالبحر الأحمر، وهي من الأنواع المهددة بخطر الانقراض، والمدرجة بقوائم الاتفاقيات الدولية للأنواع المهددة بخطر الانقراض

سمكة نابليون

سمكة «نابليون» من النوع المسالم وغير المؤذي، وهي سمكة معمرة تصل لنحو 50 عاماً، ولا تؤذي الإنسان، وتتغذى على الأسماك الصغيرة والمحار والمرجان، ويترواح طولها من متر ونصف إلى مترين، ويصل وزنها إلى نحو 200 كيلو جرام، وتُعد من الأسماك البطيئة التكاثر، ما يجعلها مهددة بالانقراض، وهو سبب جذبها للسائحين من هواة الغطس، ومن أهم عناصر الجذب السياحي في البحر الأحمر.

سمكة الشمس

سمكة "الشمس"، وهى السمكة النادرة التي تعرف أيضا باسم "مولا مولا"، وظهرت بمنطقة شعاب "الفينستون"، حيث تم رصدها على عمق قريب من سطح البحر وبمحيط منطقة أبو دباب، ما يؤكد تعافى البيئة البحرية.

سلحفاة منقار الصقر

من الحيوانات البحرية المهددة بالإنقراض، والتي توجد في المناطق الاستوائية في جميع أنحاء محيطات وخلجان وبحار العالم.

وانخفض عدد سلحفاة منقار الصقر بنسبة 80% عن القرن الماضي، ومن المعروف عنها أنها تتعرض للتجارة السياحية غير المشروعة في المناطق الاستوائية من أجل لحومها وصدفتها، وهي تقتل بلا رحمة منذ فترة طويلة، وعلى الرغم من التحذير من حصاد بيض سلحفاة منقار الصقر في العديد من البلدان، إلا أن هذه الممارسة لا يمكن أن تتوقف تماما.

وقد انخفض عدد هذه السلاحف أيضا بسبب تدهور أنواع الشعاب المرجانية التي تتغذى عليها سلحفاة منقار الصقر في المقام الأول.

ويمكن لسلحفاة منقار الصقر أن تدافع عن نفسها بفكها العلوي الكبير المعقوف، وهي واحدة من أكثر السلاحف البحرية عدوانية.

ويلتقي الذكور والإناث في المياه الضحلة قبالة شواطئ التعشيش بين أبريل ونوفمبر مع أعلى نشاط في يونيو أو يوليو.

أسد البحر

من الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض، والتي تنتمي إلى عائلة الفقميات، وهي رابع أكبر أنواع الفقمات، وتوجد هذه الفقمة في المياه الساحلية الباردة في شمال المحيط الهادئ.

ولكن منذ الستينيات تراجع عدد هذا النوع من الفقمات أكثر من 60% بسبب التهديدات الطبيعية والبشرية، والخطر الكبير الذي يقع على فقمة أسد البحر من قبل الحيتان القاتلة والصيد والحصاد من خلال سكان ألاسكا الأصليين والكنديين من أجل اللحوم والزيت والجلد وغيرها من المنتجات الثانوية التي تجعل هذه الحيوانات البحرية المهددة بالإنقراض في خطر.

وينبح ذكور أسد البحر مثل الكلاب للتواصل مع الذكور والإناث الآخرين، وتتواصل الإناث والجراء باستخدام أصوات تنفرد بها الأنثى والجراء، وكل جرو وأنثى لهم رائحة فريدة تحددها أيضا، ويمكن للأنثى تحديد موقع جروها من بين مئات الآخرين من خلال نداء جروها.

المطرقة

يعيش سمك القرش المطرقة في المناطق الاستوائية للمحيطات في جميع أنحاء العالم، وأسماك القرش المطرقة تقع ضحية بسبب زعانفها، حيث إنها طعام شهي، فتسحب أسماك القرش المطرقة بطريقة مرعبة من خلال الصيادين على طاولة أو لوح ويتم قطع زعانفها وهي لا تزال حية، ثم يتم طرح باقي الذبيحة في الماء لتنزف حتى الموت.

وفي عدد من البلدان، هناك حظر مفروض على منع صيد أسماك قرش المطرقة، ولكن النتيجة عكسية بسبب الطلب وارتفاع أسعار هذا النوع من أسماك القرش في الأسواق الآسيوية الذي يؤدي إلى الصيد غير المشروع، ويعرض هذه الأسماك إلى خطر الانقراض، وهناك ما لا يقل عن 10 أنواع مختلفة من أسماك قرش المطرقة.

وتستخدم بعض القروش رأسها لمساعدتها على الصيد، وتستطيع القروش السباحة بشكل جانبي.

دولفين الفاكويتا

دولفين الفاكويتا من الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض في قائمتنا، والذي يسكن المياه الضحلة المظلمة بالقرب من شاطئ شبه جزيرة باجا في المكسيك.

ودولفين الفاكويتا يعتبر أصغر الحيتان في العالم وأكثرها تعرضا للخطر، وقد أدى الاستخدام الواسع لشباك صيد السمك إلى تعريض هذه الأنواع البحرية للخطر، ما أدى إلى انخفاض تدريجي في عدد هذه الدلافين منذ الأربعينيات، وقد تكون عملية صيد السمك بالشباك توقفت في عام 1970.

ولكن عدد من السكان ما زالوا مستمرين في الصيد بنسبة 15% كل عام، وهناك ما يقدر بنحو “500 - 600” فرد من دولفين فاكويتا مهددة بالانقراض مع استمرار الصيد.

ويعني البحث الجديد أن السكان ليس محكوما عليهم بالفناء، ومن المحتمل أنه لا يزال من الممكن إنقاذهم، ومع ذلك، نحتاج إلى خفض معدل الوفيات الناجمة عن البشر إلى الصفر، وهذا ممكن فقط من خلال القضاء التام على الصيد بالشباك في مداها.

الحوت الأزرق

يعتبر أكبر الثدييات الموجودة على وجه الأرض، وهو من الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض، ويمكن العثور على الحوت الأزرق يهاجر من كلا القطبين في المحيطات حول العالم، ولكن الصيد التجاري المفرط ساعد على انخفاض عدد الحيتان الزرقاء بشكل كبير، وقد شكل هذا الآن تهديدا على وجوده على الرغم من فرض حظر دولي في عام 1966.

وهناك دراسة توضح أن حوالى 200 ألف من الحيتان الزرقاء لقوا مصرعهم، ما أدى إلى وصول عددهم الحالى من (3000 - 5000).

وقد بذلت جهود الحفظ والحماية الأمنية في محاولة لإنقاذ هذه الأنواع البحرية من خطر الانقراض.

ومن المثير للاهتمام وعلى الرغم من ضخامتها، إلا أن الحيتان الزرقاء ليست مفترسة، وتقوم بتصفية المياه من أجل الكريل الصغير غذائها الرئيسي، وهي غير ضارة تماما للبشر، بخلاف الاصطدامات العرضية بالسفن.

خروف البحر

خروف البحر هو أكبر الحيوانات الثديية في رتبة الخيلانيات، وهو يعتبر من الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض في قائمتنا.

ويعيش خروف البحر في مياه الأنهار العذبة، وعند مصبات الأنهار، وفي المياه الساحلية للمحيط الأطلسي وخليج المكسيك، ويعد فقدان الموائل وارتفاع معدل المواليد الميتة والتسمم بمبيدات الآفات ومبيدات الأعشاب، مصدر القلق الرئيسي لهذه الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض، كما أن خروف البحر غالبا ما يقتل بطريق الخطأ من قبل القوارب الشراعية بسبب سرعتها.

ويعتقد أن ما يقرب من 3200 فقط من خراف البحر هي على قيد الحياة الآن، وخراف البحر هي ثدييات بحرية هادئة وسلمية ولا تشكل أي خطر على السباحين، وفي الواقع، هم حيوانات فضولية تستمتع بالتفاعل البشري ويسعدون جدا بالتواصل مع البشر والتواجد حولهم، وهذا هو السبب في أنه من الشائع جدا أن تقترب خراف البحر من السباحين والغواصين لفرك البطن أو الاتصال الوثيق.

الفقمة

توجد فقمة الراهب حول الجزر في شمال غرب هاواي، وقد تواجه هذه الفقمات تهديدات من الأنشطة البشرية المزعجة من أجل اللحوم والزيت والجلد، والتسمم، وزيادة عدد الذكور على عدد الإناث، والمجاعة، والافتراس من أسماك القرش النمر وأسماك القرش جالاباجوس، والتي أدت في نهاية المطاف إلى تعريض هذا النوع من الفقمات إلى خطر الانقراض، وفي كثير من الأحيان تقع الفقمة في شباك الصيد وتصبح عرضة للقتل.

وهناك حوالي 1100 فقمة من فقمات الراهب باقية على قيد الحياة تقريبا، وفي حين أن الفقمة ليست عدوانية بشكل عام، يمكن أن تكون الفقمات الأم وقائية وعدوانية للغاية لحماية صغارها، وقد تسببت في إصابات خطيرة للسباحين القريبين، ونحث الناس على التفكير في استخدام مناطق بديلة للأنشطة المائية عندما تكون الأمهات مع الصغار في المنطقة، وتعتبر فقمة الراهب أيضا أحد الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض في قائمتنا.

سلحفاة ريدلي كمب

تهاجر بين المحيط الأطلسي وخليج المكسيك، والسلحفاة البحرية ريدلي كيمب تعتبر من أندر السلاحف البحرية وأكثر السلاحف المعرضة للخطر بدرجة خطيرة، ومن الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض، ويعتقد أن 500 من هذه الأنواع البحرية فقط على قيد الحياة، والباقي قد مات بسبب فقدان الموائل، والتلوث البحري، والتشابك في شباك الصيد، وقد تم جمع البيض غير القانوني لهذه السلاحف، وقد أجريت مشاريع بحثية لاحتضان وتفقيس البيض في الغرف التي تسيطر عليها درجة الحرارة لإنقاذ هذه الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض.

الحوت الأحدب

يعتبر الحوت الأحدب من أكبر المخلوقات الزعنفية في المحيطات والبحار حول العالم، ويستطيع الحوت الأحدب أن يهاجر إلى 25 ألف كيلو متر في السنة، وقبل منع صيد الحيتان في عام 1966 كان الحوت الأحدب من الحيوانات البحرية المهددة بخطر الانقراض بسبب الجلد واللحم والزيت.

وقد انخفض عدد هذا النوع من الحيتان إلى حوالي 90%، ويعتقد اليوم أن ما تبقى على قيد الحياة من هذه الحيتان حوالي 2500 حوت منتشرين في جميع أنحاء العالم، والتشابك في معدات الصيد، والاصطدامات بالسفن، والتلوث البحري لا يزال يشكل مصدر قلق رئيسيا في تهديد هذه الحيتان بالانقراض.

يوجد دولفين فريزر في المياه العميقة من المحيط الهادئ، ويوجد القليل منه في المحيط الهندي والأطلسي، وهذه النوع من الدلافين يواجه العديد من المشاكل منها الصيد، والتشابك في شباك الصيد، والتغيرات البيئية البحرية، وفي أواخر عام 1970 كان يعتقد أن هذه الأنواع من الدلافين معرضة للخطر ومهددة بالانقراض، وهذه الدلافين ليست عدوانية، وفي الواقع، أنقذت الدلافين البشر في العديد من المناسبات، وفي حادثين مشابهين (نوعا ما)، أحدهما في عام 2004 والآخر في عام 2007، حاصرت مجموعات من دلافين فريزر راكبي الأمواج المعرضين للخطر لأكثر من ثلاثين دقيقة لدرء أسماك القرش البيضاء الضخمة العدوانية.

خنزير البحر

يعرف خنزير البحر عديم الزعانف والمعرض للانقراض بكونه ذكيا بشكل لا يصدق ويمكن العثور عليه في البحيرات والأنهار، خاصة نهر اليانغتسي في جنوب شرق وشرق آسيا.

وتقدر مؤسسة الحياة البرية العالمية أنه لم يتبق سوى حوالي 1800 من خنازير البحر عديمة الزعانف في البرية، وهذا العدد في تناقص مستمر، ويعتبر خنزير البحر من الحيوانات المهددة بالانقراض بسبب الصيد غير القانوني، وتدهور الموائل.

سمكة التونة

أثمن الأسماك في العالم في خطر كبير، وفقا لأوقيانوسيا، تقدر اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي أنه لا يزال هناك ما لا يقل عن 25000 سمكة من أسماك التونة ذات الزعنفة الزرقاء.

وكان دعاة الحفاظ على البيئة يأملون في أن يحصل التونة ذو الزعنفة الزرقاء على مزيد من الحماية من اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض.

وتحظى التونة ذات الزعنفة الزرقاء بوجودها في قائمتنا الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض بسبب أكبر عدو للتونة وهو الصيد الجائر، وتربية التونة (عندما يتم صيد التونة حية وتتغذى لعدة أشهر قبل تصديرها)، وفقدان الفريسة.

البطريق

يطلق على طيور البطريق الأفريقي أيضا اسم طيور البطريق ذات الأرجل السوداء، وبطريق كيب، وأيضا طيور البطريق الحمير بسبب ندائها الذي يبدو وكأنه مثل نهيق الحمار، ولون أقدامها (من الواضح).

ويتكاثر هذا البطريق في أفريقيا فقط، ويعد فقدان مواقع التعشيش وانسكاب الزيت وفقدان الطعام بسبب الصيد الجائر، تهديدا كبيرا للطيور البحرية، والتي تعتبر من الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض.

والبطريق الأفريقي هو البطريق الوحيد الذي يوجد قبالة سواحل أفريقيا، وهو مستوطن في سواحل جنوب أفريقيا من جزيرة هولامز بيرد بالقرب من الساحل الناميبي الأوسط إلى خليج ألجوا قبالة ساحل إيسترن كيب جنوب أفريقيا.

الشعاب المرجانية

لا تنس أن المرجان حيوان بحري أيضا، وفي الواقع، هي جزء مهم من النظام البيئي للمحيطات.

وتوفر الشعاب المرجانية الحماية للكائنات البحرية الأخرى ومكانا للتكاثر، وهذا الجزء الأساسي من المحيط حساس للغاية، ويعد تحمض المحيطات والصيد التجاري بشباك الجر القاعية من التهديدات الرئيسية، والتي تجعل الشعاب المرجانية من الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض.

ومن أجل الحفاظ على الشعاب المرجانية اختر المأكولات البحرية المستدامة، والحفاظ على المياه، ولا تلمس الشعاب المرجانية عند الغوص، انتبه للمكونات الموجودة في واقي الشمس الخاص بك لأن بعضها قد يكون مميتا للشعاب المرجانية.

وتوجد الشعاب المرجانية في المياه الضحلة، حيث تتراوح درجات حرارة سطح البحر من 20 درجة فهرنهايت إلى 36 درجة مئوية، وأكثر من 90%‎ من الشعاب المرجانية في العالم توجد في المنطقة الجغرافية الحيوية بين الهند وغرب المحيط الهادئ.

ويمكن أيضا العثور على أنظمة الشعاب المرجانية في غرب المحيط الأطلسي وشرق المحيط الأطلسي وشرق المحيط الهادئ بين 30 درجة شمالا و30 درجة جنوبا.

الحوت الرمادي

تتميز هذه الحيتان التي يبلغ طولها 50 قدما بأنها فريدة من نوعها بين الحيتان نظرا لحدبتها الظهرية (بدلا من الزعانف)، كما أنها تتميز بأنينها وهديرها وغيرها من الأصوات المميزة، بينما يعتقد أن الحيتان الرمادية بالقرب من باجا كاليفورنيا صديقة وودودة، فإن هذا النوع معروف في جميع أنحاء العالم بعدوانيتها التي تدافع بها الأمهات عن عجولها.

ولقد خلفت قرون من الصيد الجائر مجموعة واحدة انقرضت (شمال المحيط الأطلسي) وواحدة مهددة بالانقراض (غرب شمال المحيط الهادئ).

والنبأ السار هو أن قيود الصيد سمحت للمجموعة الثالثة في شرق شمال المحيط الهادئ بالانتعاش إلى النقطة التي تمت إزالتها من قائمة الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض في الولايات المتحدة في عام 1994.