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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب الإهمال .. إحالة العاملين بمركز شباب أبوتلات بالإسكندرية للتحقيق

الدكتورة صفاء الشريف
الدكتورة صفاء الشريف تتفقد بعض مراكز شباب بالإسكندرية

قررت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إحالة العاملين بمركز شباب ابوتلات للتحقيق لعدم تواجدهم، وعدم نظافة المركز، التي لم تكن على المستوى المطلوب.

‎وذكرت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، في بيان، أن الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة عدد من الهيئات الشبابية والرياضية بداتها بمركز شباب ابوتلات التابع لفرع شباب العجمي حيث لم يتواجد بالمركز أي موظف من العاملين.

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كما تفقدت المركز ولم يتواجد أي إشراف من الجهاز الإداري للمركز وكذلك مستوى نظافة بالمركز لم يكن على المستوى المطلوب. 

وقررت “الشريف” إحالة العاملين بالمركز بكامل هيئتهم إلى التحقيق، ولا تزال المتابعة مستمرة.

تأتى هذه الجولات للهيئات الشبابية ‎والرياضية للوقوف على مدى المستجدات داخل تلك الهيئات، تنفيذًا لتكليفات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعه سير العمل وانتظامه بالهيئات الشبابية و الرياضية بالإسكندرية.

الاسكندرية الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة جامعة الإسكندرية وزير الشباب وزارة الشباب والرياضة الدكتورة صفاء الشريف

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