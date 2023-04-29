بسبب الإهمال .. إحالة العاملين بمركز شباب أبوتلات بالإسكندرية للتحقيق

قررت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إحالة العاملين بمركز شباب ابوتلات للتحقيق لعدم تواجدهم، وعدم نظافة المركز، التي لم تكن على المستوى المطلوب.

‎وذكرت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، في بيان، أن الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة عدد من الهيئات الشبابية والرياضية بداتها بمركز شباب ابوتلات التابع لفرع شباب العجمي حيث لم يتواجد بالمركز أي موظف من العاملين.

كما تفقدت المركز ولم يتواجد أي إشراف من الجهاز الإداري للمركز وكذلك مستوى نظافة بالمركز لم يكن على المستوى المطلوب.

وقررت “الشريف” إحالة العاملين بالمركز بكامل هيئتهم إلى التحقيق، ولا تزال المتابعة مستمرة.

تأتى هذه الجولات للهيئات الشبابية ‎والرياضية للوقوف على مدى المستجدات داخل تلك الهيئات، تنفيذًا لتكليفات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعه سير العمل وانتظامه بالهيئات الشبابية و الرياضية بالإسكندرية.