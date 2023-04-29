عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوكيل الثقافي بأزهر الإسكندرية يتابع أعمال امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي

وكيل أزهر الإسكندرية
وكيل أزهر الإسكندرية يتابع أعمال امتحانات النقل

تابع علاء العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بإدارة العامرية، حيث زار لجان معهدي الشهيد وليد الابتدائي والمدينة المنورة الإعدادي.

وشدد العريان على ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

تحذير من نزول البحر.. شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء.. اعرف السبب

حضر الزيارة الدكتور محمد الجوهري، من قطاع المعاهد الأزهرية، وابتسام عمر، مدير إدارة الجودة بالمنطقة.

وقد أدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحان في مادتي اللغة العربية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أما طلاب الصف الأول الإعدادي فقد أدوا الامتحان في مادتي الفقه والورقة الأولى لمادة اللغة العربية، وطلاب الصف الثاني الإعدادي في مادتي الفقه والورقة الأولى للغة العربية أيضا.

الاسكندرية المعاهد الأزهرية تكنولوجيا المعلومات قطاع المعاهد الفصل الدراسي الثاني قطاع المعاهد الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

رايحة على 50 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

فسخ التعاقد بـ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة لإخلاء الوحدات السكنية

560 جنيهًا دفعة واحدة|استمرار تراجع الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

رئيس الوزراء: الدولة لم ترفع سعر رغيف الخبز رغم الزيادات والأحداث العالمية

الدولار يسقط.. 19 دولة توجه ضربة قاضية للأخضر في يونيو| خسائره تتوالى

أول رد من رضوى الشربيني بعد هجوم ياسمين عز عليها

بعائد مرتفع ولمدة عام| ما هي شهادة الاستثمار الجديدة بالبنك الأهلي

ترشيحاتنا

بعد صورها الجريئة مع خطيبها.. رد صادم من نادين نجيم

مدبولي: الانتهاء من إنشاء 82 ألف وحدة سكنية في العبور الجديدة قريبًا

مدبولي: الدولة حريصة على تحفيز الفلاح من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية

تصعيد مدافع 2003 لمران الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

المبعوث الأممي إلى السودان: أطراف الصراع باتت أكثر انفتاحا على الحوار

تحرك برلماني عاجل لحل أزمة ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برشاقة لافتة.. ليلى علوي تثير ضجة على السوشيال ميديا

مفاجأة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الأرز الهندي؟

عدم انتظام ضربات القلب يسبب هذه المخاطر الصحية| خالي بالك

بـ 9000 جنيه والنتيجة صادمة.. ميكب أرتيست يفسد زفاف عروس

فيديو

وصلت للجزمة.. خناقة شوارع على الفيسبوك بين رضوى الشربيني وياسمين عز|القصة كاملة

شيرين عبدالوهاب تشعل حفل دبي بتصريحات جريئة وإطلالة مبهرة/فيديوجراف

لوسي: التمثيل اخدني من الرقص.. واعتذرت عن الأفراح لانشغالي بالأعمال الفنية

أزمة في القلعة الحمراء.. واجتماع فني عاجل قبل لقاء الرجاء/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ