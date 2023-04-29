الوكيل الثقافي بأزهر الإسكندرية يتابع أعمال امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي

تابع علاء العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بإدارة العامرية، حيث زار لجان معهدي الشهيد وليد الابتدائي والمدينة المنورة الإعدادي.

وشدد العريان على ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

حضر الزيارة الدكتور محمد الجوهري، من قطاع المعاهد الأزهرية، وابتسام عمر، مدير إدارة الجودة بالمنطقة.

وقد أدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحان في مادتي اللغة العربية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أما طلاب الصف الأول الإعدادي فقد أدوا الامتحان في مادتي الفقه والورقة الأولى لمادة اللغة العربية، وطلاب الصف الثاني الإعدادي في مادتي الفقه والورقة الأولى للغة العربية أيضا.