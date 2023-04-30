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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث تصادم سيارتين بطريق الفرافرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين بمركز الفرافرة في الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي ونقل الجثة للمشرحة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوجود حادث تصادم سيارتين على طريق "الفرافرة – الداخلة" بالقرب من محطة وقود قرية "الكفاح" التابعة لمركز الفرافرة ووفاة  شخص وإصابة 3 أشخاص أخرون، وتم الدفع بسيارة الاسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الفرافرة.

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أسفر الحادث عن وفاة أحمد بسيوني محمد علي، 44 عامًا، وإصابة كل من إسماعيل السيد محمد، 34 عامًا، محمود شعبان محمود، 34 عامًا، محمد إبراهيم أبو المجد بيومي، 42 عامًا.. انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المتوفى والمصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية، فيما جرى إيداع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما انتقلت معدات وحدة مرور الفرافرة والوحدة المحلية للمركز لرفع آثار الحادث من طريق " الفرافرة – الداخلة"، فيما حرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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