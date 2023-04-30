عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قمصان: شخصية الأهلي ظهرت أمام الرجاء ونهدي التأهل للجماهير ‏

سامي قمصان
سامي قمصان

أعرب سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتأهل ‏الفريق إلى دور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الرجاء بهدفين دون رد ‏في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة بدور ربع النهائي للبطولة والتعادل بدون ‏أهداف في مباراة العودة على المركب الرياضي محمد الخامس.‏

وقال قمصان إن الأهلي قطع خطوة مهمة في مشوار الفريق نحو التتويج بلقب البطولة بعد ‏تخطي فريق الرجاء المغربي، لافتًا إلى أن شخصية لاعبي الأهلي دائمًا ما تظهر في مثل هذه ‏المواجهات الصعبة.‏

وأضاف المدرب العام: «مواجهة الرجاء في ربع النهائي كانت من شوطين، الأول في القاهرة ‏وانتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد، وهو ما سهل مهمة الأهلي في الشوط الثاني الذي أقيم ‏على المركب الرياضي محمد الخامس».‏

وأهدى قمصان التأهل لنصف النهائي إلى جماهير الأهلي التي تعد ضلعًا أساسيًّا في منظومة ‏النجاح التي تضم مجلس الإدارة إلى جانب الجهاز الفني واللاعبين.‏

وأكد المدرب العام أن حسم بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي بدوري الأبطال خطوة مهمة ‏للفريق قبل مباراة السوبر المحلي، التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل بدولة الإمارات.‏

النادي الأهلي الأهلى دوري ابطال افريقيا ابطال افريقيا الرجاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور غير متوقع في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

بديل جديد لحديد التسليح سعره أقل بنسبة 40%.. اعرف قدراته ومميزاته

إصابة قوية لمدافع الأهلي أمام الرجاء تثير قلق الجماهير قبل مواجهة الزمالك

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

راحت | تعليق صادم من المستكاوي على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

قناة مفتوحة| كيف تشاهد مباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم بدوري أبطال إفريقيا ؟

الرجاء يهدر ركلة جزاء أمام الأهلي مع نهاية الشوط الأول

بعد صورها الجريئة مع خطيبها.. رد صادم من نادين نجيم

ترشيحاتنا

علي جمعة: الحديث عن نجاسة لعاب الكلب غير متفق عليه بين المذاهب

استقالة.. أول رد فعل من رئيس الرجاء بعد الخسارة أمام الأهلي

دعاء الاستخارة للزواج وطريقة أداء الصلاة.. للشباب والفتيات

اشتري PlayStation 5 بسرعة.. أفضل جهاز ألعاب

سعر أقل دولار في البنوك اليوم 30-4-2023

بسعر الصيني .. أرخص سيارة تقدمها JEEP في السوق المصري |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون عمليات.. كيف تصغر معدتك بطرق طبيعية؟

الحسد يخترع الشائعة.. جورجينا ترد على أنباء انفصالها عن رونالدو

تتخطى 8 ملايين جنيه.. نانسي عجرم تثير الجدل بسعر إطلالتها الأخيرة

مربوط بجنزير .. تعذيب كلب دون طعام أو ماء فوق سطح عمارة

فيديو

حيثيات تأييد حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف.. فيديو جراف

سلاح الرجاء لمباغتة الأهلي .. وتعليمات سيد عبد الحفيظ | فيديو

منة فضالي : متعرفش ليه بيطلع عن محمد رمضان إشاعات | فيديو

صوت وصورة من الهضبة.. شبيه عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ