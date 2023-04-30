نائب رئيس اتحاد السلة: مجموعتنا في المونديال متوازنة ونستعد ببرنامج قوي

أكد عمرو مصيلحي، نائب رئيس اتحاد كرة السلة، إن مجموعة مصر في مونديال السلة متوازنة، موضحا أنهم وضعوا برنامجا قوي جدا استعدادا للبطولة.

وقال عمرو مصيلحي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "سنواجه منتخبات كبرى في بطولة كأس العالم، وليتوانيا من المنتخبات القوية في كرة السلة وحصلت على بطولات أوروبية وعالمية".

وتابع: "روي رانا أكد أن المجموعة شبه متوازنة وسيتم دراسة المنافسين بشكل جيد، ونستعد لمونديال كرة السلة ببرنامج قوي جدا".

وأضاف: "منتخب السلة سيخوض معسكرين في إيطاليا وأبو ظبي استعدادا لكأس العالم، وسنلعب أمام عدد من منتخبات أوروبا وشرق آسيا وأفريقيا خاصة المتأهلين لكأس العالم".

وأكمل: "عاصم مرعي أصيب بمزق في العضلة الخلفية وسيتواجد في معسكر المنتخب استعدادا للمونديال، وتجنيس لاعب للمشاركة مع منتخب السلة في المونديال صعب بحسب ما أبلغتنا به رئاسة الوزراء".