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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 25 حالة تعد على أملاك الدولة بدمياط

ازالة تعديات
ازالة تعديات

 

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،في بيان صادر عنها اليوم،  أنه ومع انطلاق المرحلة الأولى من الموجة ال٢١ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ،فقد تم رفع درجة الاستعداد بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من تنفيذ تلك المرحلة والتى تستمر حتى ١٩ مايو القادم.

وأضافت " المحافظ " أنه ومع تنفيذ حملة مكبرة فى أول أيام المرحلة تم خلالها إزالة ٢٥ حالة تعدى على أملاك الدولة بمركز كفر سعد، وذلك بعدد٤ حالات تابعة لولاية الإدارة العامة لصرف دمياط وعدد ٢١ حالة تابعة لولاية الموارد المائية والرى، بمساحة اجمالية ٢٧٩٥ م٢...

وأشارت " الدكتورة منال عوض " إلى أن هناك تعاون كبير بين كافة الجهات للتصدى لجميع صور التعديات، مشيرة إلى أنه تم توجيه الوحدات المحلية بالتعاون الحاسم مع المخالفات فى المهد، والمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع اى محاولات أخرى للتعدى عليها ، كما لفتت إلى انه تم وضع خطة عمل محددة لتنفيذ المستهدف من إطلاق تلك الموجة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية...

 وقد جاءت حملة اليوم تحت إشراف اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و اللواء سالم ابراهيم مساعد مدير الأمن وبحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد و ممثلى الإدارة العامة للصرف والرى.

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