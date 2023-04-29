زينت غرفه أطفالها وذهبت للولادة.. وماتت على أيدي طبيبها

جهزت غرفه الأطفال بمنزلها وزينتها بالزينة بأسماء اطفالها" سليم وليلة" وذهبت إلى إحدى مراكز الولادة الشهيرة بدمياط لتضع تؤامها عند طبيبها التى تثق به وطالما دافعت عنه، وقت ان تن تحويله إلى النيابه للتحقيق في وقائع وفاة مرضاه لخطأ طبي، ولن تدرى الطبيبة الشابة رنا اللبان ذات 29 عاما أنها ستكون إحدى ضحايا هذا الطبيب.

تركت تؤامها ورحلت دون أن تراهم

تركت طفلين تؤام ورحلت أثناء الولادة على يد طبيبها التى طالما ما دافعت عنه عندما كان يتم تحويله للتحقيق في النيابه العامه بالتهمه المكرره له وهو وفاة احدى مرضاه بسبب الخطأ الطبي، وتلك المرة لن تستطع الطبيبه الشابه ، أن تدافع عن طبيبها كما كانت تفعل بالماضي، لأن هذة المرة هى الضحية نفسها.

البداية عندها ذهبت الطبيبة رنا اللبان، لوضع مولدها التؤام بأحد المراكز الطبيبة المتخصصة في الولادة لطبيب مشهور بدمياط، ولكن نتيجة لخطأ طبي كما أكد اقاربها واسرتها حدث لها نزيف دموى حاد أدى لوفاتها بعد أن وضعت أطفالها التؤام.

وشيعت ،مساء الثلاثاء ، في موكب جنائزى مهيب ، الشابه ام التؤام وحضر الجنازة عدد كبير من اهالى دمياط، نتيجة لتعاطفهم الشديد مع الواقعه، والتى تتكررت مه نفس الطبيب حيث على مدار عام شهد المركز الطبي للطبيب اكثر من حالة وفاة لسيدات أثناء اجراءاهن جراحه قيصريه.

تشبع جنازتها بحضور الآلاف من الدمايطة

الجدير بالذكر أن الطبيبة الشابه تبلغ من العمر 29 عاما، وكانت إحدى المتعاطفات مع الطبيب على مدار الفترة الماضيه نتيجة تعرضه لحملة كبيرة من الانتقادات نتجة لتكرار حالات الوفاة بمركزه الطبي وهو من يجري العمليات بنفسه إلا أنها لقت نفس المصير وتوفت على يده نتيجه خطأ طبي، وتم إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق.



يقول المهندس أمجد غازى زوجها، أنه لن يترك حق زوجته والقضية بالفعل مستمرة إلى أن ينال الطبيب جزاؤه لما قام به من إهمال وخطأ طبي أدى إلى وفاة زوجته وأن اطفاله أصبحوا ايتاما.

وأشار إلى أن حالة زوجته الصحية كانت جيدة للغاية وكانت سعيدة وهى في طريقها إلى المركز الطبي الخاص بالطبيب لإجراء حراجة قيصيرية ولم تكن تعانى من اى مرض او شيء إلا أن ماحدث هو إهمال وخطأ من الطبيب.

وأضاف أن زوجته رحمها الله كانت تثق بهذا الطبيب وطالما دافعت عنه لأنها كانت حسنه النيه وطيبه القلب.

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