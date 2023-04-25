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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دافعت عنه وماتت على يده.. قصة رنا ضحية طبيب النساء والتوليد بدمياط

الضحيه
الضحيه

 

مأساه تتكرر من وقت لآخر داخل عيادة طبيب شهير بدمياط متخصص بأمراض النساء والتوليد،  وهى وفاة  مريضه  أثناء عمليه الولادة.

هذة المرة توفت فتاه شابه تدعى رنا اللبان على يد طبيب شهير بدمياط أثناء إجراء جراحه  عمليه ولادة قيصرية  بالمركز الطبي الخاص به.

ضحاياه الطبيب على مدار العام

الجدير بالذكر،  أنها ليست الواقعه الأولى لطبيب  بوفاه  المريضه أثناء  الولادة، فعلى مدار العام كان هناك اكثر من حاله وفاه بالمركز الطبي الخاص به.

الضحية كانت تدافع عنه

تداول رواد الفيس بوك منشور خاص بالمجنى  عليها، ضحيه اليوم، وهى كانت تدافع عن هذا الطبيب  عندما توفت  إحدى مرضاه  اثناء الولاده اغسطس  الماضي، واليوم كانت هى احدى ضحاياه. 


تم  تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة اول دمياط تمهيدا للعرض على النيابة العامه لمباشرة التحقيق في الواقعة .

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دمياط النيابة العامة الفيس بوك قسم شرطة عملية الولادة الطب ولادة قيصرية أمراض النساء المركز الطبي

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