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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 1.900 طن قشدة وسمن غير صالحة للاستهلاك بمصنعي ألبان في دمياط

قشدة فاسدة
قشدة فاسدة

شنت مديرية الصحة بدمياط حملات مكثفة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى، على مصانع المواد الغذائية بدمياط، لضبط السلع الغذائية غير الصالحى للاستهلاك الآدمى.

وتمكن مفتشو فريق  مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة تحت إشراف الدكتور عطية منصور، مدير عام الشئون الوقائية بدمياط، من خلال الحملات التفتيشية للرقابة على المنشآت الغذائية، من ضبط 1.900 طن قشطة تحتوى على عفن وسمن بلدى غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك داخل مصنعين لمنتجات الألبان.

تم تحرير المحاضر اللازمة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك بناءً علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وللتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت الغذائية بالقوانين والقرارات الصحية المنظمة لها.

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