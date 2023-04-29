ميناء دمياط يكريم رئيس الإدارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات

شاركت هيئة ميناء دمياط فى حفل تكريم محسن شعيب ،الرئيس السابق للإدارة المركزية للرقابة على الصادرات و الواردات بدمياط ، و ذلك بعد صدور القرار بتوليه أحد المناصب بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بالقاهرة .

جاء ذلك بحضور اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، و اللواء مهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات ، و المهندس السعيد أبو السعود رئيس الإدارة المركزية للهيئة بدمياط و الذي تولى المسئولية خلفا لمحسن شعيب ، و أشرف عبد العزيز ، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط و قيادات الميناء و عدد كبير من الزملاء بفرع هيئة الرقابة بدمياط .

حيث بدأ الحفل بكلمة اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، الذى أثنى على التعاون والتنسيق بين هيئة الميناء وفرع هيئة الرقابة أثناء فترة رئاسة محسن شعيب له وتمنى له التوفيق فى منصبه الجديد .

كما أشاد بالمستوى المتقدم الذي لمسه أثناء زيارته السابقة لمبنى فرع الرقابة على الصادرات و الواردات و التطور الكبير للمعامل الحديثة التي تم تزويد فرع الهيئة بميناء دمياط بها و كفاءة العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات كما تمنى التوفيق له في منصبه الجديد ، و قدم الشكر لجميع العاملين على التعاون التام و الكامل بين جميع الأطراف في المجتمع المينائي للنهوض بمستوى الآداء و تقديم أفضل الخدمات لعملاء هيئة ميناء دمياط .

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