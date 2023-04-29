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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يكريم رئيس الإدارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات

ميناء دمياط
ميناء دمياط

شاركت هيئة ميناء دمياط فى حفل تكريم  محسن شعيب ،الرئيس السابق للإدارة المركزية للرقابة على الصادرات و الواردات بدمياط ، و ذلك بعد صدور القرار بتوليه أحد المناصب بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بالقاهرة .
جاء ذلك بحضور اللواء بحري  أحمد حواش  رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، و  اللواء مهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات ، و المهندس السعيد أبو السعود  رئيس الإدارة المركزية للهيئة بدمياط و الذي تولى المسئولية خلفا لمحسن شعيب ، و أشرف عبد العزيز ، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط و قيادات الميناء و عدد كبير من الزملاء بفرع هيئة الرقابة بدمياط .
حيث بدأ الحفل بكلمة  اللواء بحري  أحمد حواش  رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، الذى أثنى على التعاون والتنسيق بين هيئة الميناء وفرع هيئة الرقابة أثناء فترة رئاسة  محسن شعيب له وتمنى له التوفيق فى منصبه الجديد  .

كما أشاد بالمستوى المتقدم الذي لمسه أثناء زيارته السابقة لمبنى فرع الرقابة على الصادرات و الواردات و التطور الكبير للمعامل الحديثة التي تم تزويد فرع الهيئة بميناء دمياط بها و كفاءة العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات كما تمنى  التوفيق له في منصبه الجديد ، و قدم الشكر لجميع العاملين على التعاون التام و الكامل بين جميع الأطراف في المجتمع المينائي للنهوض بمستوى الآداء و تقديم أفضل الخدمات لعملاء هيئة ميناء دمياط .

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دمياط رئيس الإدارة المركزية جمارك ميناء دمياط الرقابة على الصادرات هيئة ميناء دمياط الإدارة المركزية

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