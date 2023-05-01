اعرف المواصفات.. سيارات شبابية جديدة بـ 400 ألف جنيه| صور

يحتاج الشباب المصري الآن إلى سيارات جديدة تناسب دخولهم الشهرية، خصوصا بعد زيادة أغلب طرازات السيارات بشكل مبالغ فيه، مما أدى إلى بحث الكثير من المواطنين ومنهم فئه الشباب عن سيارات جديدة موديل 2022 تناسب دخولهم وحجم نفقاتهم ومن هذه السيارات: بروتون ساجا، ورينو لوجان، وسوزوكي سويفت، وهيونداي واكسنت RB، وشيفروليه أوبترا .

يقدم موقع صدى البلد 5 سيارات جدديدة موديل 2022 لا تتخطي 400 ألف جنيه :

1- بروتون ساجا

تملك سيارة بروتون ساجا ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وبها محرك 4 سلندر سعه 1300 سي سي، وتنتج بروتون ساجا قوة 95 حصان، وعزم أقصي للدوران 120 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان وقودها الي 40 لتر، وتستهلك 5.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

سيارة بروتون ساجا 2022

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات بـ 430 ألف جنيه للفئة الأولي .

2- رينو لوجان



تصل سرعة سيارة رينو لوجان القصوي الي 175 كم/ساعة، وتنتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان وقود سيارة رينو لوجان الي 50 لتر، وتحتاج الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسرع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1600 سي سي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

سيارة رينو لوجان

تتوافر سيارة رينو لوجان موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات بسعر 415 ألف جنيه للفئة الأولي .

3- سوزوكي سويفت ديزاير

تتسارع سيارة سوزوكي سويفت ديزاير من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، وتستهلك سيارة سوزوكي سويفت ديزاير 5.5 من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان وقودها الي 37 لتر، وتحتوي علي محرك 4 سلندر سعة 1200 سي سي، وتنتج سيارة سوزوكي سويفت ديزاير عزم دوران يصل الي 113 نيوتن/متر، وقوة 85 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 175 كم/ساعة.

سوزوكي سويفت ديزاير 2022

تأتي سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2022 بداخل سوق السيارات المصري بسعر 400 ألف جنيه .

4- هيونداي اكسنت RB

تنتج سيارة هيونداي اكسنت RB قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوي الي 185كم/ساعة، وتنتج عزم أقصي للدوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وتصل سعة محرك سيارة هيونداي اكسنت RB الي 1600 سي سي، مدعوم بعبلة تروس أوتوماتيك، وتصل سعة خزان وقودها الي 43 لتر، وتحتاج الي 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 11.1 ثانية.

هيونداي اكسنت RB موديل 2022

سعر سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2022 للفئة الأولي داخل سوق السيارات المصري يصل الي 350 ألف جنيه .

5- شيفروليه أوبترا

تخرج سيارة شيفروليه أوبترا عزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، وقوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعه، وتصل سعه خزان وقودها الي 54 لتر، وتتسارع سيارة شيفروليه أوبترا من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، وتحتاج الي 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022

يبلغ سعر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 للفئة الأولي 208 ألف جنيه داخل السوق المصري للسيارات.