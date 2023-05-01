بأسعار باهظة.. أسطول سيارات ذا روك| صور

دوين دوجلاس جونسون " Dwayne Douglas Johnson " المعروف باسم ذا روك ‏داخل حلبات المصارعة من مواليد 2 مايو عام 1972 ويعرف أيضا باسم الصخرة، وهو ممثل أمريكي كندي، ومنتج أفلام، ورجل أعمال، ومستثمر، ومصارع محترف متقاعد.

كان يعمل ذا روك مصارع محترف للاتحاد العالمي للمصارعة " دبليو دبليو إي" لمدة 8 سنوات قبل أن يتابع مسيرته في التمثيل/ حيث حققت أفلامه أكثر من 3.5 مليار دولار في أمريكا الشمالية، وأكثر من 10.5 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.

وذلك جعل جونسون يعتبر واحداً من أكثر النجوم نجاحًا واعلى إيرادات على الإطلاق، بالإضافة الي أن ذا روك كان لاعب لـ كرة القدم الأمريكية وكرة القدم الكندية سابق.



من خلال مسيرته المهنية أستطاع ذا روك جمع أسطول سيارات باهظ الثمن، حيث يمتلك أفضل أنواع السيارات عالمياً، ويوجد لدية أيضا مجموعة من السيارات الإيطالية الرياضية، بالإضافة الي سيارات كلاسيكية أمريكية.

يعيش ذا روك الآن في قصر يصل سعره الي 30 مليون دولار في بيفرلي هيلز، وحقق الممثل المولود في كاليفورنيا " دوين دوجلاس جونسون" ثروة تقدر بـ 800 مليون دولار من خلال مشاريعه المختلفة.

خلال السطور التالية يقدم موقع صدى البلد أبرز سيارات الممثل العالمي دوين دوجلاس جونسون :

سيارة باجاني هوايرا



يصل سعر سيارة باجاني هوايرا الي 2.4 مليون دولارإمريكي .

2- لامبورجيني هوراكان

سيارة لامبورجيني هوراكان

تباع سيارة لامبورجيني هوراكان بسعر يصل الي 200 ألف دولار أمريكي .

يبلغ سعر سيارة فورد جي تي 500 ألف دولار أمريكي .

4- شيفروليه شيفيل كلاسيكية

شيفروليه شيفيل كلاسيكية



5- ريطرو بلايموث براولر

سيارة ريطرو بلايموث براولر



6- رولز رويس رايث

سيارة رولز رويس رايث

سعر سيارة رولز رويس رايث الخاصة بالممثل ذا روك يصل سعرها الي 343 ألف دولار أمريكي .

7- كاديلاك إسكاليد الرياضية

سيارة كاديلاك إسكاليد الرياضية

سيارة كاديلاك إسكاليد الرياضية يصل سعرها الي 86 ألف دولار أمريكي .

8- فورد F-150



سيارة فورد F-150

متوسط سعر سيارة فورد F-150 يصل الي 45 ألف دولار أمريكي .

9- رنج روفر SVR

سيارة رنج روفر SVR

والجدير بالذكر إن الممثل دوين دوجلاس جونسون “ ذا روك” يمتلك العديد من المشاريع الخاصة به، وتأتي من ضمنهم شركة الإنتاج التلفزيوني الخاصة به التي يطلق عليها اسم Seven Bucks Production.