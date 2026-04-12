الإشراف العام
توك شو

الشيخ أحمد خليل:واقعة فتاة سموحة صرخة لقانون للأحوال الشخصية

منار عبد العظيم

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن الحادث المأساوي لفتاة الإسكندرية  يمثل صرخة إنذار قوية للمجتمع، تستوجب وقفة جادة لمراجعة قضايا الأسرة والانفصال وما يترتب عليها من آثار نفسية واجتماعية خطيرة.

وأوضح في تصريحات له، أن الانتحار في ميزان الشريعة الإسلامية من الكبائر العظيمة التي شدد الإسلام على تحريمها، لأنه اعتداء على النفس التي جعلها الله أمانة عند الإنسان، مشددًا على أن حفظ النفس من المقاصد الكبرى التي جاءت بها الشريعة.

وأضاف أن تكرار الأزمات المرتبطة بقضايا الطلاق والنزاعات الأسرية يكشف الحاجة إلى إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية بشكل يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف، خاصة الأطفال، ويمنع تحول الخلافات إلى معاناة نفسية ممتدة.

وأشار إلى أن أي تشريع منظم للأسرة يجب أن يراعي البعد الإنساني والنفسي، وليس فقط الجوانب الإجرائية، لأن إطالة النزاعات أو سوء إدارتها قد يترك آثارًا عميقة على الأفراد تصل في بعض الحالات إلى الانهيار.

وشدد على أن الإسلام يدعو دائمًا إلى رفع الضرر وتحقيق الرحمة داخل الأسرة، وأن استقرار البيت هو أساس استقرار المجتمع كله.

وأشار إلى أن هذه الواقعة الأليمة يجب أن تكون دافعًا حقيقيًا لمراجعة شاملة، داعيًا الله أن يحفظ الأسر ويجعل الرحمة والسكينة عنوانًا للعلاقات الإنسانية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

ضغوط نفسية وأعباء معيشية.. ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

وسام وطاهر

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

عداد الكهرباء

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

رنجة

البرميل بـ7 ملايين جنيه.. قصة أغلى «رنجة» في العالم وسر ارتفاع سعرها

صورة أرشيفية

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

ستارمر

تطهير عرقي وجريمة ضد الإنسانية.. اتهامات خطيرة للحكومة البريطانية بشأن ملف تشاغوس

صورة أرشيفية

قرار ترامب يشعل القلق في إسرائيل.. تحذيرات من تهديد وجودي للكيان الصهيوني

لسفارة الأمريكية بالقاهرة تتعاون مع الأزهر للاحتفاء بتعلم اللغة الإنجليزية

السفارة الأمريكية بالقاهرة تتعاون مع الأزهر للاحتفاء بتعلم اللغة الإنجليزية في ختام مسابقة التهجئة الوطنية

بالصور

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم
الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم
الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم

في شم النسيم.. طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع
فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع
فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ

نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ
نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ
نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية والأنجيلية للتهنئة بعيد القيامة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نمير عبد المسيح

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

صورة من تكريم وزير الدفاع لقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

المزيد