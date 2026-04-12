الشيخ أحمد خليل:واقعة فتاة سموحة صرخة لقانون للأحوال الشخصية

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن الحادث المأساوي لفتاة الإسكندرية يمثل صرخة إنذار قوية للمجتمع، تستوجب وقفة جادة لمراجعة قضايا الأسرة والانفصال وما يترتب عليها من آثار نفسية واجتماعية خطيرة.

وأوضح في تصريحات له، أن الانتحار في ميزان الشريعة الإسلامية من الكبائر العظيمة التي شدد الإسلام على تحريمها، لأنه اعتداء على النفس التي جعلها الله أمانة عند الإنسان، مشددًا على أن حفظ النفس من المقاصد الكبرى التي جاءت بها الشريعة.

وأضاف أن تكرار الأزمات المرتبطة بقضايا الطلاق والنزاعات الأسرية يكشف الحاجة إلى إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية بشكل يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف، خاصة الأطفال، ويمنع تحول الخلافات إلى معاناة نفسية ممتدة.

وأشار إلى أن أي تشريع منظم للأسرة يجب أن يراعي البعد الإنساني والنفسي، وليس فقط الجوانب الإجرائية، لأن إطالة النزاعات أو سوء إدارتها قد يترك آثارًا عميقة على الأفراد تصل في بعض الحالات إلى الانهيار.

وشدد على أن الإسلام يدعو دائمًا إلى رفع الضرر وتحقيق الرحمة داخل الأسرة، وأن استقرار البيت هو أساس استقرار المجتمع كله.

وأشار إلى أن هذه الواقعة الأليمة يجب أن تكون دافعًا حقيقيًا لمراجعة شاملة، داعيًا الله أن يحفظ الأسر ويجعل الرحمة والسكينة عنوانًا للعلاقات الإنسانية.